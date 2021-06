Jsme zdrceni žalem. KLDR oficiálně připustila, že Kim zhubl

Státní severokorejská televize zveřejnila reportáž, v němž se asi dvacítka Severokorejců vyjadřuje k hudebnímu koncertu, na němž se objevil hubenější Kim. Lidé byli „zdrceni žalem, když viděli vyzáblou postavu respektovaného soudruha generálního tajemníka“, tvrdil v jeden z respondentů v reportáži. „Každý říká, že je pohnut k slzám,“ dodal další.

Podle agentury Reuters se jedná o neobvyklé veřejné uznání státních médií, že existují domácí starosti o zdraví severokorejského vůdce. Televize neuvedla, proč Kim zhubl.

Vládce KLDR se v červnu na veřejnosti objevil po dvou měsících a byl viditelněji štíhlejší. Ihned se objevily spekulace, zda neztratil váhu kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Podle jedné teorie mohl zhubnout zcela záměrně, aby svou tloušťkou neprovokoval hladovějící obyvatelstvo a sám působil, že trpí nedostatkem jídla jako ostatní v zemi.

Podle expertů tato reportáž naznačuje, že KLDR využije současné Kimovo vzezření k propagandě. „Je těžké říci, co způsobilo Kimovu ztrátu váhy i nebo jaký je jeho zdravotní stav, ale právě teď to používají k propagandistickým účelům, konkrétně ke zdůraznění jeho tvrdé práce a obětování se za účelem zlepšení životní úrovně lidí,“ řekla agentuře Bloomberg výzkumnice z think tanku Stimson center Rachel Minyoungová Leeová.

Režim si zřejmě uvědomil, že Severokorejci o záležitosti hodně debatují. „ Někdo rozhodl, že pokud se o viditelném Kimově zhubnutí nezmíní, bude to nepříjemný problém, o které všichni vědí, ale nikdo o něm nechce mluvit nahlas,“ všímá si britský specialista na KLDR Aidan Foster-Carter.

Zdraví komunistického diktátora už v minulosti bylo zdrojem horlivých debat. Kim je známý kuřák, který trpěl nadváhou. Vážit měl až 136 kg. Jelikož jeho otec Kim Čong-il zemřel na rozsáhlý srdeční infarkt, existují obavy, zda i jeho syn se nepotýká se slabým srdcem.

Spekulace, zda není těžce nemocný, se vyrojily poté, co se minulý rok nezúčastnil tradičních výročních slavnostní narození svého dědečka a zakladatele KLDR Kim Ir-sena, jedné z nejvýznamnějších událostí v zemi. Japonská média následně psala, že severokorejský vůdce je ve vegetativním stavu po nepodařené operaci srdce.

Potravinový nedostatek

Země momentálně čelí nedostatku potravin, což uznal i samotný Kim. „Potravinová situace lidu začíná být napjatá,“ prohlásil diktátor na setkání nejvyšších kádrů severokorejského režimu. Zemědělský sektor podle něj kvůli loňským tajfunům a následným povodním nedokázal splnit cíle a v zemi tak panuje nedostatek obilí. Světová média poznamenala, že upřímná slova od vůdce komunistické země nebývají častá.

„Podle většiny indikací se zdá, že existuje nedostatek potravin v rozmezí od 1,35 do 1,5 milionu tun,“ odhaduje výzkumník z think tanku Atlantická rada Robert Manning, podle něhož se jedná o „nejhorší potravinovou krizi od velkého hladomoru v 90. letech,“ kdy zahynuly miliony lidí.

Kvůli nedostatku jídla se Severokorejky zdráhají mít děti. Vzdorují tak tlaku režimu, který chválí ženy s mnoha dětmi jako „hrdinky“ a „vlastenky“.

„Největším důvodem, proč se ženy v Severní Koreji zdráhají rodit děti, je to, že nejsou v normálním prostředí pro výchovu dětí kvůli nedostatku jídla a základních životních potřeb způsobených ekonomickými obtížemi,“ řekla jedna žena z města Hjesan stanici Rádio Svobodná Asie.



Podle zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Severní Koreji byly v KLDR po uzavření hranice mezi Čínou a Severní Korea „úmrtí hladem“ a některé děti či starší lidé se museli uchýlit k žebrání.