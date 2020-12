Pro vyzvědače severokorejského diktátora Kim Čong-una je nynější Vídeň vyhlášeným rejdištěm a klíčovou vstupní branou do Evropy. Nyní to ve výroční zprávě připustili i sami rakouští zpravodajci. „Severokorejští aktéři zpravodajských služeb operují jak v Rakousku, tak proti rakouským zájmům,“ stálo ve veřejné části jejich zprávy. Konkrétní případy pochopitelně komentovány nebyly, jak je to u tajných služeb zvykem.



Podle všeho nejde o nějaké nevinné hrátky.