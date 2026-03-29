Kim přihlížel testu motoru pro raketu schopnou zasáhnout území USA

Autor: ,
  9:34
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se zúčastnil zkoušky motoru na tuhé palivo s vysokým tahem. Test označil za krok posilující strategické vojenské schopnosti země. Kim je podle všeho odhodlaný rozšířit a modernizovat arzenál raket schopných zasáhnout americkou pevninu.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se zúčastnil zkoušky motoru na tuhé palivo s vysokým tahem. (nedatováno) | foto: Profimedia.cz

57 fotografií

Severokorejská tisková agentura KCNA neinformovala, kdy a kde přesně se test uskutečnil. Kim sledoval pozemní zkoušku nově vylepšeného motoru využívajícího kompozitní materiál z uhlíkových vláken. KCNA napsala, že maximální tah motoru činí 2 500 kilotun, což je nárůst oproti hodnotě zhruba 1 971 kilotun, kterou zaznamenali při podobném testu motoru na tuhé palivo loni v září.

Zvýšení výkonu motoru je podle pozorovatelů zřejmě spojeno s úsilím umístit více hlavic na jednu raketu, aby se zvýšily šance na překonání americké obrany.

Zkouška je pak součástí pětiletého programu vojenské eskalace KLDR, mezi jehož cíle patří mimo jiné i modernizace „strategických úderných prostředků“. Tím se rozumí mezikontinentální balistické střely schopné nést jaderné hlavice, které jsou namířeny na pevninskou část Spojených států.

Zpráva KCNA přišla několik dní poté, co vůdce v projevu před parlamentem slíbil nezvratně upevnit status své země jako jaderné mocnosti a co obvinil USA z globálního státního terorismu a agrese, zjevně s odkazem na měsíc trvající válku na Blízkém východě.

Severní Korea v posledních letech otestovala řadu mezikontinentálních balistických raket, které měly potenciál doletět na americkou pevninu, včetně raket s pevným palivem ztěžujících detekci před startem. Starší severokorejské rakety na kapalné palivo musí být před startem natankovány a nemají dlouhou výdrž.

Země však podle expertů stále čelí technologickým překážkám, než bude mít funkční mezikontinentální raketu. Jednou je třeba zajištění, aby hlavice vydržely drsné podmínky při návratu do atmosféry. Jiní s tím však nesouhlasí kvůli počtu let, které země věnovala svým jaderným a raketovým programům.

Severní Korea usilovně pracuje na rozšíření svého jaderného arzenálu od roku 2019, kdy zkrachovala jednání mezi Kimem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Vůdce v únoru řekl, že pro jednání s Washingtonem nechává dveře otevřené, podmiňuje to ale tím, že USA upustí od požadavku na jaderné odzbrojení KLDR.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

29. března 2026  9:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.