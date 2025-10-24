Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Kim při slavnostním zahájení budování muzea vyzdvihl odvahu severokorejských vojáků a prohlásil, že pomohli dosáhnout „rozhodujícího vítězství“ nad „ďábelskými neonacistickými útočníky“. Akce se zúčastnil také ruský velvyslanec v KLDR Alexandr Macegora.
Památník má zahrnovat sochy, fotografie a umělecká díla zobrazující účast severokorejských vojáků ve válce. Slavnostního aktu se zúčastnily rodiny padlých, severokorejští představitelé i další ruští diplomaté.
|
KLDR uspořádala hostinu pro vojáky, kteří bojovali v Rusku. Kim je objímal a litoval
Vztahy mezi Moskvou a Pchjongjangem se prohloubily poté, co obě země loni podepsaly dohodu o strategickém partnerství, která je zavazuje k vzájemné vojenské pomoci v případě napadení.
Pchjongjang loni vyslal okolo třinácti tisíc vojáků do ruské Kurské oblasti, kam v srpnu 2024 vpadly ukrajinské formace. Podle odhadů přišly v bojích tisíce Severokorejců o život nebo utrpěli zranění.
|
OBRAZEM: Top Un. Kalendář ukazuje Kima jako pilota ve stylu Toma Cruise
Rusko podle ukrajinské armády Severokorejce ve válce nadále využívá, ačkoliv je nyní nenasazuje do bojů v první linii na frontě. Severokorejci v Rusku podstupují výcvik a také se zapojili do výroby dronů.
Podle jihokorejské rozvědky se KLDR nyní chystá vyslat do Ruska dalších šest tisíc vojáků. Už dříve tam dorazila tisícovka ženistů. Severní Korea kromě ženistů dříve přislíbila i pět tisíc armádních stavebních dělníků, kteří mají pomoci při rekonstrukci Kurské oblasti.
|
Severokorejci už pomáhají Rusům i s údery na ukrajinské území, ukazuje video
KLDR podle jihokorejských zdrojů rovněž poskytla Moskvě zbraně a munici za téměř deset miliard dolarů, na oplátku získává nejen technologickou pomoc, ale také potraviny, léčiva nebo palivo.