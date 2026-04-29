Symbol bojové efektivity. Kim ocenil vojáky, již se odpálili v boji po boku Rusů

Severokorejský vůdce Kim Čong-un poprvé veřejně přiznal praxi vojáků KLDR, kteří raději spáchali sebevraždu, než aby padli do zajetí Ukrajinců, s nimiž bojovali v ruské Kurské oblasti. Vojáky, kteří se odpálili do vzduchu, ocenil jako hrdiny ukazující naprostou oddanost vládnoucí komunistické straně. Podle něho jsou symbolem bojové efektivity severokorejské armády.
Slavnostní otevření muzea věnovaného padlým severokorejským vojákům v konfliktu na Ukrajině v Pchjongjangu (26. dubna 2026) | foto: Reuters

„Neočekávali žádnou kompenzaci, přestože vykonali mimořádné činy, ani žádnou odměnu za jejich sebeobětování skrze odpálení sebe sama, protože nemohli žít odděleni od své země a byli s ní neoddělitelně spjati svým osudem,“ prohlásil podle severokorejské agentury KCNA Kim Čong-un v projevu k otevření muzea věnovaného severokorejským vojákům, kteří padli v boji za Rusko proti Ukrajině v Kurské oblasti.

Ceremoniálu se zúčastnila i ruská delegace včetně předsedy Státní dumy Vjačeslava Volodina a ministra obrany Andreje Belousova.

„Pokud měli nějaké přání, pak jen to, aby na ně strana a země pamatovaly. A i kdyby zapomenuti byli, nepociťovali větší hrdost a štěstí než tehdy, když mohli cítit uspokojení z toho, že splnili bojové úkoly zadané stranou, a hrdost na to, že obětovali vše vlasti,“ pokračoval.

I když jejich poslední chvíle trvaly jen několik minut či sekund, podle Kima „právě tento krátký okamžik jasně ukázal jejich čistou oddanost straně a zemi a jejich zásadu skutečné služby“. Severokorejský vůdce je označil za „hrdiny“, kteří se „bez váhání rozhodli pro sebevražedný útok, aby uhájili velkou čest“.

„Sebeoběť bez očekávání odměny a oddanost bez nároku na odplatu – to bude definice nejvyšší míry loajality naší armády,“ zdůraznil Kim Čong-un. „Proto oceňujeme takto intenzivní oddanost straně a zemi a ušlechtilého ducha pramenícího z takové loajality, spíše než jakékoliv mimořádné vojenské výkony a činy, jako symboly bojové efektivity naší armády a hrdinství naší země.“

Vojáci, kteří litují, že se nezabili

Severokorejský vůdce zároveň za „vlastence“ a „vojáky oddané straně“ hodné poct označil i ty, kteří trpěli spíše „z frustrace nad tím, že nesplnili své povinnosti jako vojáci, jimž byly vydány rozkazy“, než tím, že jejich těla byla „roztrhána kulkami a granáty“.

Kim Čong-un označuje účast vojáků v ruské válce s Ukrajinou za „svatou misi“ a dokonce naznačuje její duchovní přesah. „Účastníci vojenské operace žili ve světě hrdinů ještě předtím, než se stali hrdiny po své smrti, a ve vznešeném duchovním světě členů strany ještě předtím, než se stali členy strany.“

Jihokorejská tajná služba již minulý rok informovala, že severokorejské úřady vyvíjejí na příslušníky severokorejských sil nasazených v Kurské oblasti tlak, aby raději spáchali sebevraždu, než byli vzati do zajetí. A to například právě tím, že se vyhodí do vzduchu. Jihokorejci tak usuzují z poznámek nalezených u mrtvých vojáků.

Jihokorejská stanice MBC letos zveřejnila rozhovor s dvěma Ukrajinci zajatými severokorejskými vojáky, z nichž jeden na kameře litoval, že si nevzal život. „Všichni ostatní se vyhodili do vzduchu. Já jsem to nezvládl,“ řekl vězeň.

Severní Korea a Rusko v roce 2024 podepsaly obrannou smlouvu, která předpokládá vzájemnou vojenskou podporu v případě, že bude některá ze zemí napadena. Pchjongjang v témže roce vyslal do západoruské Kurské oblasti tisíce vojáků a Moskvě dodává i munici. Obě země vykreslují válku na Ukrajině jako boj proti západní tyranské, imperialistické „hegemonii“.

Symbol bojové efektivity. Kim ocenil vojáky, již se odpálili v boji po boku Rusů

