Kim Čong-un si podle státní tiskové agentury KCNA prohlédl sochy, dekorativní rytiny na vnějších stěnách a symbolickou věž. Ocenil, že tvorba uměleckého studia Mansudä je v souladu s „monumentální hodnotou“ Pamětního muzea bojových úspěchů v zahraničních vojenských operacích, které KLDR začala budovat v říjnu.
Muzeum by mělo být hotové v únoru a má se stát prvním památníkem věnovaným severokorejským vojákům padlým v zahraničních operacích. Sám Kim Čong-un stavbu označil za „dílo trvalé hodnoty, které bude navždy připomínat legendární úspěchy a slavný život obdivuhodných synů KLDR, obránců cti“.
Kim Čong-un uvedl, že KLDR už je poseta památníky legendárních hrdinů, kteří se účastnili korejské války v 50. letech. Současné sochy „obyčejných vojáků naší země“ podle něho ukazují, že „výjimečné hrdinství vítězné válečné generace se rozvinulo v masové hrdinství celé armády“, a ztělesňují „politickou a ideologickou sílu, jež je Korejské lidové armádě vlastní“.
„Naše armáda už dříve dokázala zákon síly. Neměnnou pravdu, že silní duchem vždy zvítězí, a že právě v tom spočívá absolutní síla naší armády, kterou žádná jiná armáda žádné jiné země nemůže mít,“ prohlásil Kim Čong-un. Sochy podle něho musí dosahovat co nejvyšší umělecké úrovně, aby symbolizovaly „bojovou vytrvalost, divokého útočného ducha, ušlechtilé kamarádství a vroucí vlastenectví naší armády“ a aby každý návštěvník muzea pocítil víru v jisté vítězství, kterou chovali severokorejští vojáci.
Portál NK News upozorňuje, že severokorejská média se v souvislosti s projektem vůbec nezmiňují o Rusku, Ukrajině ani Kurské oblasti. Sochy severokorejských vojáků se podle portálu snaží probudit národní pýchu, což je v kontrastu se snahami Moskvy uctívat severokorejské i ruské vojáky na společných výstavách. Kurská oblast oznámila, že plánuje vystavit památník severokorejským vojákům.
NK News dále poznamenává, že jedno dílo zobrazující severokorejské vojáky bojující proti ukrajinským jednotkám s názvem Pro bojujícího soudruha již dříve vystavilo moskevské Všeruské muzeum dekorativního umění.
Přestože má KLDR silně nepřátelské vztahy se Spojenými státy, v některých svých uměleckých projevech se jimi neváhá inspirovat. Kim Čong-un si ve studiu prohlédl sochu sedmi severokorejských vojáků vztyčujících národní vlajku, která připomíná slavnou fotografii Joea Rosenthala zachycující vztyčení americké vlajky na Iwodžimě.
KLDR podle dostupných informací vyslala do Ruska více než deset tisíc vojáků a je také hlavním dodavatelem munice a raket. Pchjongjang a Moskva původně zapojení severokorejských vojáků tajily, nyní ho však vyzdvihují jako důkaz a potvrzení prohlubujících se vzájemných vztahů.