Kim se zúčastnil testu rakety a kontroloval jadernou ponorku. Dostal vzkaz od Putina

Severokorejská agentura KCNA uvedla, že Kim se ve středu zúčastnil testu nové rakety. Při testu, který se uskutečnil pod Kimovým dohledem, raketa zničila fiktivní cíl ve vzdálenosti 200 kilometrů, uvedla agentura.
Severokorejský vůdce podle agentury navštívil také doky, kde KLDR staví svou první ponorku s jaderným pohonem, která by měla být schopná odpalovat mezikontinentální rakety.
Kim při návštěvě kritizoval záměr Jižní Koreje postavit ponorky s jaderným pohonem s pomocí Spojených států. Kim to označil za hrozbu, na kterou je nutné odpovědět. Podle severokorejského vůdce je bezpečnostní situace negativní a budování jaderných schopností námořnictva považuje za naléhavý úkol.
V říjnu americký prezident Donald Trump vyjádřil svůj souhlas, aby Jižní Korea a USA spolupracovaly na vývoji a výrobě nové ponorky s jaderným pohonem. Rozhodnutí podle agentury AFP vyvolalo ostrou kritiku KLDR, která to označila za nebezpečný pokus o konfrontaci.
Severní Korea kvůli budování jaderného arzenálu čelí sankcím ze strany OSN. Jednání, jejichž cílem bylo odstranit z Korejského poloostrova jaderné zbraně, které vlastní KLDR, v minulosti selhala.
Severokorejská média dnes také informují o novoročním pozdravu, který dostal Kim Čong-un od ruského prezidenta Vladimira Putina. V něm ruský vůdce zmiňuje mimo jiné nasazení severokorejských vojáků v boji proti ukrajinským jednotkám v ruské Kurské oblasti. Podle Putina je nasazení vojáků ukázkou „neporazitelného přátelství“ mezi Ruskem a Severní Koreou.
Rusko i KLDR dlouho nasazení severokorejských vojáků v bojích proti Ukrajině nekomentovaly. KLDR potvrdila vyslání vojáků do Ruska v dubnu. Podle jihokorejské rozvědky se bojů zúčastnilo přibližně 10 000 severokorejských vojáků, z nichž pětina padla, píše AFP