KLDR stupňuje tlak proti zahraniční kultuře. Za sledování filmů popravuje

Uprchlici z KLDR Joon Mi-so bylo jedenáct, když poprvé viděla popravu člověka, kterého úřady chytily se severokorejským filmem. Trest za nelegální pašování videí zahraniční produkce musela sledovat celá vesnice. Pokud by se nedívali, „bylo by to hodnoceno jako zrada“.

„Mám silnou vzpomínku na muže, který měl pásku přes oči. Stále si pamatuji na jeho slzy. Bylo to pro mě velmi traumatické,“ řekla uprchlice stanici BBC.

Temná minulost ji nyní ožívá před očima jako hrozivá přítomnost. Server Daily NK s odvoláním na své zdroje uvedl, že režim na základě zákona proti „reakčnímu myšlení“ veřejně popravil muže jménem Lee, který tajně prodával jihokorejské filmy či muziku. Aktu se muselo zúčastnit pět stovek lidí, v předních řadách pak musela být Leeova rodina.

„V minulosti (lidé jako Lee) byli posláni do pracovních či převýchovných táborů. Byla by vážná chyba se domnívat, že obdržíte lehčí trest (za protisocialistické činy). Takové reakční chování pomáhá lidem, kteří se pokouší zničit náš socialismus. Reakcionářům nesmí být dovoleno žít beze strachu v naší společnosti,“ stálo v usnesení zveřejněném úřady.

Tvrdý zákon dopadá na všechny. Jen nízký věk zachránil šestici studentů před kulkou. Za sledování jihokorejských dramat ale museli do převýchovného tábora.

Právě fascinace mladých lidí západním stylem oblékáním je diktátorovi trnem v oku. Zakázal nosit úzké džíny, tetování či různé styly účesů. Kim nedávno napsal dopis, v němž vyzval Socialistický svaz vlastenecké mládeže, aby zasahoval proti „odpornému, individualistickému, antisocialistickému jednání“, které popsal jako „nebezpečný jed“.

Podle šéfredaktora Daily NK Lee Sang Jonga zákon proti reakčnímu myšlení má za cíl „rozdrtit“ veškeré sny, které má mladší generace o Jižní Koreji. Využívá k tomu k tomu systému vzájemné kontroly a provázaného trestu. Zákon uvádí, „že pokud je chycen pracovník, může být potrestán vedoucí továrny. A pokud se dítě chová problematicky, mohou být potrestáni rodiče,“ řekl šéfredaktor stanici BBC.

Bývalý diplomat a vedoucí jihokorejského zpravodajského oddělení specializujícího se na KLDR Rah Jong-jil vidí paralely mezi tím, co se nyní děje v totalitním státě, a kolapsem Sovětského svazu. Bylo by podle něj „hluboce ironické“, kdyby režim, schopný ustát mezinárodní sankce a další intezivní tlaky, padl na kolena kvůli pašovaným jihokorejským „mýdlovým operám“.



„V totalitním státě jako je Severní Korea i něco tak jednoduchého jako tohle je velmi vážná hrozba pro přežití režimu,“ sdělil Rah Jong-jil stanici Deutsche Welle. Podle něj jakkoliv se severokorejská policie může snažit, co může, lidé v KLDR se i přes veškeré restrikce nevzdají lákavé jihokorejské kultury.

Severokorejci využívají různých způsobů, jak se vyhnout slídivému zraku státní policie. USB disky s filmy lze například spustit jen na určitých počítačích nebo mají heslo, které při opakovaném nesprávném vyplnění smaže obsahu na zařízení. Některé domácnosti mají též jednu televizi určenou kontrolám a skrytou druhou pro sledování jihokorejských pořadů.

Podle agentury AFP současné velmi tvrdé kroky režimu mají odvést pozornost od ekonomických těžkostí, kterými země kvůli covidové pandemii prochází. K selhání v zajištění slibované prosperity se přiznal i samotný Kim.



Ten se poprvé po měsíci objevil na veřejnosti. Na fotkách vypadá mnohem hubeněji než dříve. Okamžitě tím vyvolal spekulace o svém zdraví. Podle jedné teorie ale mohl zhubnout zcela záměrně, aby svou tloušťkou neprovokoval hladovějící obyvatelstvo a sám působil, že trpí nedostatkem jídla jako ostatní v zemi.