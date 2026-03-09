Kim sledoval soutěž „chlupatých“ sniperů, v akci viděl i polonahé svalovce

Autor:
  15:40
Severokorejský vůdce Kim Čong-un v minulém týdnu navštívil soutěž odstřelovačů ve výcvikovém středisku u Pchjongjangu. Podle státních médií měla akce posílit bojovou připravenost armády KLDR a ukázat, jak velký význam režim přikládá elitním střelcům v moderní válce.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un v minulém týdnu osobně sledoval soutěž...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un v minulém týdnu osobně sledoval soutěž odstřelovačů ve výcvikovém středisku u Pchjongjangu. (3. března 2026) | foto: KCNA

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštěvuje soutěž odstřelovačů ve výcvikovém...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštěvuje soutěž odstřelovačů ve výcvikovém...
Dcera vůdce Kim Čong-una testuje novou odstřelovací pušku na střelnici. (27....
Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštěvuje soutěž odstřelovačů ve výcvikovém...
68 fotografií

Severokorejská armáda vybrala účastníky soutěže z různých jednotek. V klání zvítězila brigáda speciálních operací letectva.

Následovala také demonstrace schopností speciálních jednotek, včetně rozbíjení betonových tvárnic a prken svalnatými polonahými muži.

Kim, který střelbu sledoval z pozorovacího stanoviště spolu s generály a stranickými funkcionáři, zdůraznil potřebu intenzivního výcviku v realistických bojových podmínkách.

Írán to nestihl, my ano. Kim na mušce USA vrhne všechny síly do jaderného zbrojení

„Je velmi důležité často organizovat praktický výcvik v podmínkách simulovaného boje a střelecké soutěže, které posilují soutěživého ducha mezi jednotkami,“ prohlásil.

Severokorejský vůdce podotkl, že přesná střelba musí představovat jeden ze symbolů bojové síly Korejské lidové armády. Armáda podle něj potřebuje vychovávat elitní odstřelovače schopné zasáhnout nepřítele „za každého počasí, ve dne i v noci“.

Propagandistické fotografie s vysvlečenými vojáky se v KLDR objevily už dříve.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Jarní prázdniny 2026

Sníh zasypal Česko napříč regiony. Letos poprvé vyrazily děti na boby, stavět...

Jarní prázdniny se každý rok konají v únoru a březnu šest týdnů za sebou. Letos jsou na základních a středních školách rozloženy v termínech od 2. února do 15. března. Přinášíme úplný přehled...

9. března 2026  15:32

Pejsek a kočička Josefa Čapka se vracejí. V nových příbězích potkají třeba Karkulku

Pavel Fara - Pohádkové výlety pejska a kočičky

Legendární Povídání a pejskovi a kočičce příští rok oslaví 100. výročí od chvíle, kdy první příběh vyšel ve vánoční příloze Lidových novin. Na kouzelné dílo Josefa Čapka se snaží navázat Pavel Fara,...

9. března 2026  15:28

Policie rozšířila obvinění dárce bitcoinů Jiřikovského o provoz darknetového tržiště

Tomáš Jiřikovský (2018)

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) rozšířili obvinění Tomáše Jiřikovského známého z bitcoinové kauzy. Kromě legalizace výnosů z...

9. března 2026  13:27,  aktualizováno  15:25

Dynamika trhu s byty zpomaluje. Největší nárůsty cen jsou pryč, říká banka

V prostoru zvaném Vlněna kousek od brněnského hlavního nádraží sídlily od 19....

Největší nárůsty zažíval trh s bydlením v prvním kvartálu loňského roku. Mezikvartálně tehdy ceny bytů povyskočily o 3,7 procenta. Vyplývá to z indexu bydlení, který pravidelně sestavuje ČSOB. Zbylá...

9. března 2026  15:25

Vůz srazil cyklistu, který přejížděl obchvat Postřelmova. Na kole se tam nesmí

Osobní auto narazilo na obchvatu Postřelmova do cyklisty, který silnici...

Vážnou nehodu vyšetřují od víkendu policisté ze Šumperska, kde řidič osobního auta srazil na obchvatu Postřelmova cyklistu. Ten se za zatím nevyjasněných okolností pohyboval po silnici nečekaným...

9. března 2026  15:23

Z Íránu šla na Turecko další raketa, síly NATO ji zničily. USA zavírají konzulát

Turecký systém protivzdušné obrany S&#304;PER (30. prosince 2022)

Severoatlantická aliance zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou raketu vypálenou z Íránu. V pondělí to oznámilo turecké ministerstvo obrany. Zničení rakety později potvrdila i mluvčí...

9. března 2026  13:32,  aktualizováno  15:15

Co kus, to unikát. Dřevěná pera ze slavného Santiniho schodiště budou stát tisíce

Pero ze dřeva ze Santiniho schodiště

Bude to příběh, který propojí historii a umění se šikovností současnosti. Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec dá brzy do prodeje limitní počet psacích per vyrobených ze dřeva právě...

9. března 2026  15:14

Letadlo pro repatriaci využívá prezident, říká Macinka. Účelové tvrzení, zní z Hradu

Před půl devátou ráno dorazil do Prahy vládní Airbus z Maskatu.Na jeho palubě...

Vládní letoun, který má být určen k repatriaci zbývajících českých občanů na Blízkém východě je podle ministra zahraničních věcí Petra Macinky (Motoristé) využíván prezidentem Petrem Pavlem, kterého...

9. března 2026  15:11

Stát přiznal exkancléři Mynářovi odškodné za stíhání v dotační kauze

Vratislav Mynář prohlásil, že chce u soudu očistit své jméno. (15. října 2024)

Bývalý hradní kancléř Vratislav Mynář dostane od státu odškodnění za trestní stíhání v dotační kauze kolem penzionu v Osvětimanech. Policie ho obvinila v roce 2021, soud ho však loni osvobodil....

9. března 2026  14:55,  aktualizováno  15:10

Místo dotací bezúročné půjčky. Červený představil změny v Nové zelené úsporám

Ministr životního prostředí Igor Červený

Na úsporné renovace domů v programu Nová zelená úsporám bude možné čerpat bezúročný úvěr, přímou dotaci získají jen nízkopříjmové domácnosti. V pondělí to oznámil ministr životního prostředí Igor...

9. března 2026  12:51,  aktualizováno  15:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zdání o letošní zimě klamalo. Mapa republiky má nejméně sněhu za 25 let

Pracovníci Správy KRNAP měří sněhové pole Mapa republiky nad Modrým dolem v...

Na známé Mapě republiky na Studniční hoře v Krkonoších leželo začátkem března 4,8 metru sněhu. Jde o letošní maximum. V pětadvacetileté souvislé řadě měření se však zároveň jedná o nejnižší naměřené...

9. března 2026  14:57

Zásah IZS kvůli zápachu plynu v centru Prahy. Měření vyloučilo únik

Policisté vyjížděli k úniku plynu v Praze 1. (9. března 2026)

Kvůli hlášenému zápachu plynu v budově ve Vladislavově ulici v Praze 1 a jejím okolí zasahovaly v pondělí po poledni na místě záchranné složky. Provedená měření vyloučila únik, uvedli následně...

9. března 2026  13:16,  aktualizováno  14:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.