Severokorejská armáda vybrala účastníky soutěže z různých jednotek. V klání zvítězila brigáda speciálních operací letectva.
Následovala také demonstrace schopností speciálních jednotek, včetně rozbíjení betonových tvárnic a prken svalnatými polonahými muži.
Kim, který střelbu sledoval z pozorovacího stanoviště spolu s generály a stranickými funkcionáři, zdůraznil potřebu intenzivního výcviku v realistických bojových podmínkách.
„Je velmi důležité často organizovat praktický výcvik v podmínkách simulovaného boje a střelecké soutěže, které posilují soutěživého ducha mezi jednotkami,“ prohlásil.
Severokorejský vůdce podotkl, že přesná střelba musí představovat jeden ze symbolů bojové síly Korejské lidové armády. Armáda podle něj potřebuje vychovávat elitní odstřelovače schopné zasáhnout nepřítele „za každého počasí, ve dne i v noci“.
Propagandistické fotografie s vysvlečenými vojáky se v KLDR objevily už dříve.