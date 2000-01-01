Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil společně se svou dcerou novou obytnou čtvrť v oblasti Hwasong. V místě, kde dříve byla jen zemědělská půda, vyrostlo od roku 2022 až 40 tisíc nových obytných jednotek. Obyvatelé mají k dispozici i další služby včetně obchodu s domácími mazlíčky, hudebninami nebo kadeřnictví.
Autor: Profimedia.cz
Nová obytná čtvrť je součástí širší státní strategie, která má za cíl zlepšit životní úroveň vyvolených v zemi po letech západních sankcí a státem kontrolované hospodářské politiky.
„Ulice čtvrti překypovaly radostí a nadšením občanů, kteří vítali slibnou událost stěhování do nových domů“, uvedla k návštěvě oficiální pchjongjangská ústřední tisková agentura KCNA.
Kim se svou dospívající dcerou Ju Ae navštívil také obchod s domácími mazlíčky. „V dnešní době v hlavním městě i v okolí přibývá domácností, které chovají domácí mazlíčky. Postaral jsem se o to, aby byl postaven nový obchod, kde se prodávají domácí mazlíčci a různé doplňky a kde se budou nabízet specializované služby,“ uvedl podle agentury KCNA při návštěvě severokorejský vůdce.
Snímky zveřejněné státními médii ukazují viditelně nadšenou Ju Ae, jak se svým otcem pozoruje koťata s štěňata.
„S odkazem na výrobu různých druhů nástrojů pro péči o domácí mazlíčky, krmiv a veterinárních léčiv (Kim) zdůraznil potřebu přijmout opatření ke zvýšení produkce v budoucnu,“ uvedla KCNA.
Severokorejský vůdce a jeho dcera také navštívili kadeřnictví a uvedli, že sociální zařízení jsou „nezbytná“ pro „zajištění kultivovaného a hygienického prostředí a vysoce civilizovaného obytného prostoru při formování městských čtvrtí“.
Kim a jeho dcera také navštívili obchod s hudebními nástroji a státní média zveřejnila záběry, na kterých si duo prohlíží kytary.
Řádná správa a provoz rekreačních zařízení by měla podle agentury KCNA sloužit jako cenný základ pro rozvoj socialistické civilizace.
Kim Čong-un během návštěvy také vyzval k „neustálému zlepšování kvality služeb na principu plného uspokojení estetického vkusu“ a k „vytvoření nové kultury služeb v korejském stylu“.
V únoru jihokorejská národní zpravodajská služba uvedla, že Pchjongjang zřejmě zahájil proces jmenování Ču Ae nástupcem vůdce Kima.
To dokazuje také řada nedávných významných akcí, včetně sledování testu raketometů schopných nést jaderné zbraně, střelby z pistole a vyzkoušení nového bojového tanku země ve velkých vojenských cvičeních.
Kim nařídil otevření obchodů na Den slunce, 15. dubna, výročí narození jsvého dědečka a zakladatele režimu Kim Ir-sena.
