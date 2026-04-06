OBRAZEM: Koťátka a další cenné rady od vůdce. Kim Čong-un navštívil novou čtvrť
Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle
Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...
To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio
Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....
Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu
Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...
Ať se postará Evropa. Trump zvažuje konec války i bez otevření Hormuzského průlivu
Americký prezident Donald Trump sdělil spojencům, že je ochoten ukončit válku s Íránem, i pokud Teherán znovu neotevře klíčový Hormuzský průliv. Řešení situace by podle něj mělo připadnout Evropě a...
Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů
Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...
S Ruskem chci pragmatické vztahy, řekl Magyar. Evropě i Kyjevu může vzít iluze
Vůdce maďarské opozice Péter Magyar, jehož strana Tisza vede v předvolebních průzkumech, tvrdí, že pokud vyhraje parlamentní volby, Budapešť bude mít s Moskvou „pragmatické vztahy“. Nevylučuje...
Inflace v březnu zrychlila, promítá se do ní už dražší benzin a nafta
Inflace v březnu zrychlila, když se do ní začaly promítat vyšší ceny pohonných hmot. V porovnání s únorem stouply spotřebitelské ceny podle předběžného odhadu ČSÚ o 0,6 procenta, v meziročním...
Řidič riskantně předjížděl, po čelní srážce s kamionem uhořel v autě
Tragicky skončila v pondělí ráno nehoda mezi Holýšovem a Stodem na Plzeňsku. Řidič osobního vozidla se při nebezpečném předjíždění čelně srazil s nákladním autem a obě vozidla začala následně hořet....
KOMENTÁŘ: Očkování funguje. Zapomněli jsme, jak bylo bez něj, píše Vojtěch
Opět u nás sílí debata o očkování. Ta je legitimní, ale musí být vedena věcně a s respektem k faktům. Když z medicíny uděláme politické téma, přestáváme řešit to podstatné - a tím je zdraví lidí,...
Ministerstvo financí poprvé zveřejní maximální ceny paliv na další den
Ministerstvo financí poprvé zveřejní maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Je to součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám paliv....
Asia Express 2026: Kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...
OBRAZEM: Slavice slaví 60. Připomeňte si momenty ze života Lucie Bílé
Zpěvačka, herečka, principálka i filantropka. Výčet titulů jednadvacetinásobné zlaté slavice Lucie Bílé je vskutku omračující. Svým přínosem za mikrofonem i na filmovém plátně potěšila za svou...
Ve Valtířově na Ústecku hořel v obtížném terénu les, oheň likvidoval i vrtulník
Ve Valtířově u Velkého Března na Ústecku v pondělí odpoledne začalo hořet listí v lese. Požár se z původně nahlášeného jednoho hektaru rozšířil na čtyři. Hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů...
Poškozené trakční vedení na Smíchově zastavilo vlaky mezi Prahou a Radotínem
Poškozené trakční vedení ve stanici Praha-Smíchov komplikuje dopravu mezi Prahou a Berounem. Vlaky nejezdí mezi pražským hlavním nádražím a Radotínem. Dálkové soupravy jezdí odklonem přes Krč, v...
Íránská armáda označila Trumpa za vyšinutého: Jeho rétorika nic nemění
Íránská armáda odmítla „arogantní rétoriku“ amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v pondělí mimo jiné prohlásil, že Írán by mohl být zničen během jediné noci. Armáda rovněž uvedla, že Trumpovy...
Vietnam má nového prezidenta. Spojí funkci prezidenta i šéfa komunistické strany
Vietnamským prezidentem bude v příštích pěti letech generální tajemník tamní komunistické strany To Lam. Rozhodl o tom jednomyslně vietnamský parlament v úterý. Osmašedesátiletý Lam se tak stane...
Češi užívají příliš mnoho probiotik. Jsou často k ničemu, ale mohou i škodit
Harmonizace váhy, posílení imunity, snížení zánětu v těle, případně zlepšení pleti. To všechno slibují reklamy na probiotika, jogurty či kvašené výrobky. Postavené jsou na ozdravení střevní...