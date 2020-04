Kim se nezúčastnil hlavních oslav, média spekulují o koronaviru

Během takzvaného Dne slunce severokorejský stát pořádá ohromné slavnosti, včetně masivních vojenských přehlídek. V některých případech při nich komunistický režim demonstroval i účinnost svého vojenského arzenálu.

108. výročí narození zakladatele KLDR se však nečekaně obešlo bez přítomnosti Kim Čong-una. Na fotkách státních médií jsou vidět ostatní funkcionáři, jak dodržují tradici a klaní se v Paláci slunce Kumsusanu, mauzoleu Kim Ir-sena. Jeho vnuk ale mezi nimi nebyl.

Stalo se poprvé od roku 2011, aby severokorejský vůdce absentoval na takto významné události. Neúčastnila se jí ani jeho sestra Kim Jo-čong, která je v čele severokorejského propagandistického oddělení, podotýká stanice Al-Džazíra.

Naposledy státní média publikovala fotky Kim Čong-una ze soboty 11. dubna, kdy přihlížel vojenskému cvičení a vedl zasedání, na kterém požadoval rozhodnější opatření proti koronaviru. Ačkoliv v úterý KLDR během probíhajících jihokorejských voleb vypálila rakety, Kim Čong-un se na demonstraci síly neukázal.

Důvod jeho nepřítomnosti se stal předmětem mnoha spekulací. Mluví se o tom, zda se severokorejský vůdce nenakazil nemocí covid-19.

Země tvrdí, že nemá žádný případ infekce, vzhledem k její blízkosti k Číně a tajnůstkářské povaze režimu však o severokorejských statistikách převládají pochybnosti. KLDR nicméně nechala uzavřít hranice a zahraniční diplomaty poslala do karantény a následně domů.

Možná se Kim Čong-un nezúčastnil jen z preventivních důvodů. Je zvyklý lidi hodně objímat, což je v období šíření nákazy nebezpečné, řekl stanici CNN John Delury, profesor mezinárodních studií z Univerzity Jonse v Soulu.

Severokorejský vůdce svou nepřítomností mohl též lidu vyslat signál, aby bral nařízení o sociální vzdálenosti vážně. Server Korea Times podotýká, že oslav se účastnilo méně lidí než obvykle, nepochybně kvůli obavám z koronaviru. KLDR před jejich uspořádáním zrušila jiné akce, které je obvykle doprovázejí.

Nejmenovaný úředník z ministerstva sjednocení, řekl serveru Korea Herald, že pochybuje, že by toto vysvětlení bylo tím opravdovým. Upozorňuje, že Kim Čong-un v polovině února vzdal hold svému otci i přes zesílenou antivirovou kampaň v zemi.

Podle některých analytiků důvod nemusí být hygienický, ale mocenský. „Kim Čong-un se chce odtrhnout od minulosti, stejně tak jako od tradičního kultu osobnosti,“ myslí si Ahn Čan-il, výzkumník na univerzitě v Soulu, který uprchnul z KLDR. „Chce být označován za vůdce, který je moderní a kompetentní, a ne jen za potomka svých předchůdců,“ řekl Čan-li serveru Japan Times.

Této teorii by nasvědčovalo i to, že navzdory zvyklostem Kim Čong-un neposlal k sochám svých předků ani kytici. „Mohlo by to být součástí propagandistické snahy Severní Koreje distancovat Kim Čong-una od odkazů dědečka a otce a zdůraznit naopak jeho vlastní úspěchy,“ tvrdí Rachel Leeová, bývalý analytička americké vlády se zaměřením na KLDR.

Stanice CNN však podotýká, že už v minulosti vůdci KLDR náhle zmizeli. Podle různých teorií smrtelně onemocněli či na ně byl spáchán atentát. Nakonec se ale vždy objevili, ačkoliv se z některých náznaků či přímo z vyjádření severokorejských médií dalo vyvodit, že měli zdravotní problémy.