K-pop je jedovatá rakovina. Kimovi už vadí i jihokorejská hudba

Řeč je o jihokorejské popkultuře, která si získala fanoušky po celém světě a nyní proniká za poslední hranici - do KLDR. A její sílící vliv přiměl vůdce tohoto totalitního státu, aby vyhlásil novou kulturní válku s cílem ji zastavit. Ale i diktátor může mít problém zbrzdit tuto valící se vlnu, napsal list The New York Times.



Během posledních měsíců prakticky neuběhl den, kdy by Kim nebo státní média nebrojily proti „antisocialistickým a nesocialistickým“ vlivům, které se v zemi šíří - především jihokorejským filmům, seriálům a klipům s hudbou, pro kterou se vžilo označení K-pop.

V rámci úzkostné snahy o znovuzískání kontroly Kim nařídil vládě, aby zastavila tuto kulturní invazi. Pokus o cenzuru není nic jiného, než hysterický záchvat vzteku severokorejského diktátora. Přichází v době, kdy se severokorejská ekonomika zmítá v problémech a její diplomacie se Západem stagnuje.

A mladí Severokorejci jsou díky tomu možná přístupnější vnějším vlivům i zpochybňování pevné vlády Kim Čong-una nad KLDR.

„Mladí Severokorejci mají pocit, že Kim Čong-unovi nemají být za co vděční,“ řekl Čung Kwang-il, přeběhlík z KLDR, který vede síť pašující K-pop do Severní Koreje. „Musí obnovit ideologickou kontrolu mladých, jestli nechce ztratit základy, na kterých stojí budoucnost dynastické vlády jeho rodiny,“ dodal.

Ukázka K-popu:

„Miluji tě, soudruhu“

Kimova rodina vede Severní Koreu už po tři generace a během této doby procházela loajalita obyvatel častými zkouškami. Jednou z nich byl hladomor koncem 90. let 20. století, kdy nebyla vláda schopná zajistit dodávky potravin a miliony obyvatel zemřely.

Rodiny přežívaly díky kupování potravin na neoficiálním trhu, kam proudilo zboží propašované z Číny - včetně pirátských kopií jihokorejské zábavy.



Severokorejská státní propaganda dlouhodobě popisovala Jižní Koreu jako peklo na zemi plné žebráků. Díky seriálům, které se nejprve pašovaly na videokazetách a cédéčkách, se mladí Severokorejci dozvěděli, že zatímco oni měli problém sehnat dostatek jídla během hladomoru, lidé v Jižní Koreji drží diety, aby zhubli.

V současnosti se jihokorejská zábava pašuje z Číny na flash-discích a získává si srdce mladých Severokorejců, kteří se na ni dívají za zavřenými dveřmi a se zataženými závěsy na oknech.

Její přítomnost začala být tak znepokojivá, že v prosinci loňského roku KLDR přijala nový zákon. Na jeho základě hrozí každému, kdo bude sledovat nebo vlastnit jihokorejské nahrávky, pět až patnáct let nucených prací. Předchozí maximální trest za tento přečin byl pět let nucených prací.



Těm, kdo tyto materiály pašují, hrozí ještě přísnější tresty včetně trestu smrti. A nový zákon dokonce stanoví trest až dva roky nucených prací pro ty, kdo „mluví, píší nebo zpívají jihokorejským stylem“. Například ženy v Severní Koreji mají partnery, s nimiž začnou chodit, oslovovat „soudruhu“.

Namísto toho však mnoho z nich začalo používat oslovení „oppa“ - drahoušku - jako to dělají ženy v jihokorejských seriálech. A nic na tom nezmění ani skutečnost, že podle Kim Čong-una je takový jazyk „perverzní“.