Kim Čong-un napsal „moudrému“ Putinovi, že je hrdý na vztahy s Ruskem

Od roku 2022, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu, se KLDR stala důležitým spojencem Moskvy. Podle analytiků poskytla Severní Korea Rusku vojáky výměnou za ekonomické výhody a vojenskou technologii.
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Kim podle oficiální korejské tiskové agentury v dopise Putinovi vyjádřil hrdost na to, že může společně s ruským prezidentem rozvíjet vztahy mezi KLDR a Ruskem a přispívat k jejich další úspěšné budoucnosti. Zároveň zdůraznil jejich společnou historii a boj. Dodal, že má „pevnou víru“ v to, že Rusko bude pod Putinovým „moudrým vedením“ prosperovat a bránit svoji „územní celistvost“.
Putin v pátek zaslal Kimovi dopis u příležitosti výročí osvobození Koreje od japonské koloniální nadvlády na konci druhé světové války. Uvedl v něm, že vztahy mezi Ruskem a KLDR dosáhly „bezprecedentně vysoké úrovně komplexního strategického partnerství“. Obě země podle něj aktivně spolupracují ve všech oblastech a společně usilují o zajištění bezpečnosti a stability v regionu.
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Výměna dopisů mezi nejvyššími představiteli obou zemí následuje po obvinění Ukrajiny, že Moskva odpálila při útoku, který si vyžádal nejméně devět mrtvých a desítky zraněných, severokorejské balistické rakety. Kyjev také nedávno uvedl, že do Ruska má být vysláno až 50 tisíc severokorejských vojáků. Pro toto tvrzení však nepředložil žádné důkazy ani nesdělil, kdy mají být vysláni.