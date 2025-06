Policie všech šest zadržených, z nichž žádný neumí korejsky, vyslýchá kvůli podezření z porušení bezpečnostního zákona.

Ostrov dlouhodobě platí za oblíbené místo pro vysílání propagandistických materiálů do KLDR. Loni v listopadu byla oblast ostrova označena za nebezpečnou poté, co odtud aktivisté do Severní Koreje vypustili balony s letáky. Jihokorejská vláda rozhodnutí odůvodnila tím, že KLDR může obdobné aktivity vnímat jako provokaci. KLDR jako odpověď na vypuštěné balony vyslala na jih tisíce balonů s odpadky.

Na severokorejské balony reagovala Jižní Korea přeshraničním vysíláním zpravodajství a písní žánru K-pop pomocí vysoce výkonných reproduktorů. KLDR odpověděla taktéž vysíláním z reproduktorů, a to rozmanitých rušivých zvuků, které dlouhodobě obtěžovaly místní Jihokorejce.

Počátkem června zvolený jihokorejský prezident I Če-mjong přislíbil vstřícnější přístup ke KLDR a mimo jiné nařídil zastavit vysílání z reproduktorů. Pchjongjang poté zastavil i své rušivé vysílání.