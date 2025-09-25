KLDR je blízko jaderné raketě schopné zasáhnout USA, varuje Jižní Korea

Autor: ,
  20:58
Severní Korea je v poslední fázi vývoje mezikontinentální balistické rakety schopné nést jadernou hlavici a zasáhnout USA, zatím ji ale ještě neumí na konci letu vrátit do atmosféry. Ve čtvrtek to uvedl jihokorejský prezident I Če-mjong. Jižní Korea usiluje o jaderné odzbrojení sousední KLDR, diktatura to ale odmítá, protože atomové zbraně považuje za záruku své existence.
Mezikontinentální balistická raketa Hwasong-17 během vojenské přehlídky na...

Mezikontinentální balistická raketa Hwasong-17 během vojenské přehlídky na náměstí Kim Ir-sena v Pchjongjangu konané při příležitosti 70. výročí příměří, které zastavilo boje v korejské válce, jež zuřila v letech 1950-53. (27. července 2023) | foto: ČTK

Jihokorejský prezident I Če-mjong v New Yorku (25. září 2025)
Severokorejský vůdce Kim Čong-un hovoří při návštěvě vrtulníkové jednotky...
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....
KLDR potvrdila, že otestovala nový typ mezikontinentální balistické střely....
27 fotografií

„KLDR pokračuje ve vývoji mezikontinentálních balistických raket schopných zasáhnout USA, nést jaderné hlavice a bombardovat Spojené státy. Zdá se, že zatím nedosáhla úspěchu, je ale v konečné fázi a zbývá jí už jen takzvaná technologie návratu do atmosféry. I to zřejmě brzy vyřeší,“ řekl I v New Yorku, kde se účastní Valného shromáždění OSN.

Severní Korea opět porušila rezoluci a otestovala rakety. Dopadly do moře

Severní Korea loni vypustila svou dosud největší mezikontinentální raketu Hwasong-19. Ačkoli ta podle odborníků může dosáhnout území USA, schopnost Pchjongjangu ji navádět a chránit její hlavici při návratu do atmosféry je stále nejistá. Severokorejský vůdce Kim Čong-un na začátku září představil nově vyvíjený typ rakety Hwasong-20.

KLDR podle Iho zřejmě zajistila dostatek jaderných zbraní potřebných k udržení vlastního režimu, proto vyzval k jednání, které by zabránilo jejich další výrobě.

„Jen Trump může s KLDR jednat“

V úterý představil koncepci E-N-D (konec), která sestává ze tří kroků: výměna (exchange), normalizace a denuklearizace, po níž by mezi oběma zeměmi po 72 letech nastal mír. Koreje jsou totiž od ukončení války v roce 1953 de facto ve válečném stavu, protože jejich konflikt skončil jen příměřím, nikoliv podpisem mírové smlouvy.

I Če-mjong po svém červnovém nástupu do úřadu usiluje o znovunavázání vztahů s Pchjongjangem a jaderné odzbrojení Korejského poloostrova. KLDR to opakovaně odmítla a uvádí, že se nehodlá vzdát svých jaderných zbraní, které zaručují její existenci.

KLDR otestovala nový typ balistické střely. Letem předčila předchozí testy

I proto ve čtvrtek také zopakoval, že americký prezident Donald Trump je jedinou osobu, která může se Severní Koreou jednat.

Trump se s Kimem v letech 2018 a 2019 sešel třikrát, aby s ním probral jaderné odzbrojení KLDR, jednání ale konkrétní výsledek nepřinesla. Americký prezident v srpnu prohlásil, že by se s Kimem chtěl znovu setkat, pokud možno ještě letos.

Vstoupit do diskuse

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Důchody či Green Deal. Lídři zápolí v debatě CNN Prima News

Sledujeme online

O důchodech, Green Dealu či výdajích na obranu budou v předvolební debatě CNN Prima News diskutovat zástupci sedmi stran a hnutí kandidujících do Sněmovny. Hnutí ANO zastupuje Karel Havlíček,...

25. září 2025,  aktualizováno 

KLDR je blízko jaderné raketě schopné zasáhnout USA, varuje Jižní Korea

Severní Korea je v poslední fázi vývoje mezikontinentální balistické rakety schopné nést jadernou hlavici a zasáhnout USA, zatím ji ale ještě neumí na konci letu vrátit do atmosféry. Ve čtvrtek to...

25. září 2025  20:58

Amazon zaplatí 2,5 miliardy dolarů za urovnání žaloby ohledně služby Prime

Americký internetový obchod Amazon, založený a vlastněný třetím nejbohatším mužem planety Jeffem Bezosem, musí ve Spojených státech zaplatit 2,5 miliardy dolarů (zhruba 52 miliard Kč). Uživatele...

25. září 2025  20:29

Moc jsem věřil lidem, říká Hlubuček a vinu odmítá. Odposlechy však hovoří jinak

Premium

Exnáměstek pražského primátora Petr Hlubuček, jeden z obviněných v kauze rozkrádání zakázek pražského dopravního podniku (DPP), ve čtvrtek před soudem zvolil jednoduchou obhajobu: o ničem jsem...

25. září 2025  20:29

Šlachta podal trestní oznámení kvůli nemocničním zakázkám. Firma se brání

Společnost Omnimedics odmítá obvinění, které vůči ní vznesl senátor a předseda hnutí Přísaha Róbert Šlachta v souvislosti se zakázkami na dodávky dlouhodobé mechanické srdeční podpory v letech 2015...

25. září 2025  20:08

EU by mohla použít zmrazená ruská aktiva na podporu Ukrajiny, prosazuje Merz

Německý kancléř Friedrich Merz prosazuje, aby Evropská unie použila zmrazená ruská aktiva k poskytnutí úvěru Ukrajině. Peníze by podle něj měly Kyjevu pomoci financovat jeho válečné úsilí. Šéf...

25. září 2025  20:03

Zákaz prodeje chipsů po osmé večer. Mnichov si po stížnostech došlápl na kiosky

V Mnichově se rozhodli řešit noční hluk a nepořádek v ulicích netradičním způsobem. Po osmé hodině večer zakázali v univerzitní čtvrti prodej brambůrků a od deseti hodin následně i piva. Rozhodnutí...

25. září 2025

Policie zná totožnost hazardéra z metra. Chlapci na spřáhle není ani patnáct let

Pražská policie vypátrala chlapce, který koncem srpna jezdil na spřáhle metra a následně utekl do tunelu. Jeho počínání tehdy zachytily kamery. Protože je mu méně než 15 let, nebudou vyšetřovatelé k...

25. září 2025  19:37

Úřad práce čeká do konce roku až 600 tisíc žádostí o novou dávku, řekl Jurečka

O novou dávku, která od 1. října nahradí čtyři příspěvky, by do konce roku mohlo požádat na 600 tisíc domácností. Pracovníci úřadu práce se nyní školí v přijímání žádostí, řekl ministr práce a...

25. září 2025  19:34

Rakousko přilákalo vědce z USA. Poděkujme Trumpovi, zní z akademie věd

Rakousko přilákalo na granty 25 podle něho špičkových vědců z amerických vysokých škol, na které dopadly škrty současné americké administrativy týkající se vysokých škol. Ve čtvrtek o tom informovala...

25. září 2025  19:09

Varšavě hrozí noční zákaz prodeje alkoholu ve večerkách a na benzinkách

Varšavu zřejmě čeká zavedení zákazu prodeje alkoholických nápojů ve večerkách a na čerpacích stanicích v nočních hodinách. Varšavský primátor Rafal Trzaskowski ve čtvrtek oznámil, že se na tom dohodl...

25. září 2025  19:07

Čína digitálně upravila australský horor. Pár gayů na svatbě změnila na heteropár

Australský horor, v němž se objevuje scéna svatby osob stejného pohlaví, byl v Číně údajně digitálně upraven, aby se zdálo, že sňatek uzavírá heterosexuální pár. Homosexualita je v Číně legální od...

25. září 2025  18:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.