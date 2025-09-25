KLDR je blízko jaderné raketě schopné zasáhnout USA, varuje Jižní Korea

„KLDR pokračuje ve vývoji mezikontinentálních balistických raket schopných zasáhnout USA, nést jaderné hlavice a bombardovat Spojené státy. Zdá se, že zatím nedosáhla úspěchu, je ale v konečné fázi a zbývá jí už jen takzvaná technologie návratu do atmosféry. I to zřejmě brzy vyřeší,“ řekl I v New Yorku, kde se účastní Valného shromáždění OSN.
Severní Korea loni vypustila svou dosud největší mezikontinentální raketu Hwasong-19. Ačkoli ta podle odborníků může dosáhnout území USA, schopnost Pchjongjangu ji navádět a chránit její hlavici při návratu do atmosféry je stále nejistá. Severokorejský vůdce Kim Čong-un na začátku září představil nově vyvíjený typ rakety Hwasong-20.
KLDR podle Iho zřejmě zajistila dostatek jaderných zbraní potřebných k udržení vlastního režimu, proto vyzval k jednání, které by zabránilo jejich další výrobě.
„Jen Trump může s KLDR jednat“
V úterý představil koncepci E-N-D (konec), která sestává ze tří kroků: výměna (exchange), normalizace a denuklearizace, po níž by mezi oběma zeměmi po 72 letech nastal mír. Koreje jsou totiž od ukončení války v roce 1953 de facto ve válečném stavu, protože jejich konflikt skončil jen příměřím, nikoliv podpisem mírové smlouvy.
I Če-mjong po svém červnovém nástupu do úřadu usiluje o znovunavázání vztahů s Pchjongjangem a jaderné odzbrojení Korejského poloostrova. KLDR to opakovaně odmítla a uvádí, že se nehodlá vzdát svých jaderných zbraní, které zaručují její existenci.
I proto ve čtvrtek také zopakoval, že americký prezident Donald Trump je jedinou osobu, která může se Severní Koreou jednat.
Trump se s Kimem v letech 2018 a 2019 sešel třikrát, aby s ním probral jaderné odzbrojení KLDR, jednání ale konkrétní výsledek nepřinesla. Americký prezident v srpnu prohlásil, že by se s Kimem chtěl znovu setkat, pokud možno ještě letos.