Pozor na nepřátelský jazyk. Lidi, kteří mluví jako Jihokorejci, KLDR tvrdě trestá

Severokorejští policisté zadrželi ve městě Čchongdžin v Severním Hamgjongu čtyři dvacátníky za to, že mluvili jako Jihokorejci. Jeden obyvatel dal orgánům tip poté, co spatřil skupinu, která napodobovala hlášky z jihokorejských filmů a dramat. Uvedl to nejmenovaný zdroj jihokorejského portálu Daily NK specializujícího se na KLDR. Čtveřici hrozí šest měsíců až rok nucených prací.

„Mladí lidé si v těchto dnech dávají pozor na použití jihokorejských výrazů během oficiálních aktivit, protože ví o zátazích. Když jsou ale s přáteli, užívají ji bez váhání,“ popsal zdroj. „Imitují věty z jihokorejských filmů a show. Kopírují vzory zcela přirozeně, pravděpodobně proto, že na tomto obsahu vyrostli.“

Někteří obyvatelé Čchongdžinu uvedli, že mladí lidé mají tendenci být příliš neopatrní. Někteří připouští, že se bojí, že i jejich dítě si nedá pozor a prozradí, co sleduje mimo všudypřítomný dohled úřadů.

„Jako člověk s dvacetiletým potomkem jsem neustále na vážkách,“ přiznal pro Daily NK jeden padesátník. „Někdy mé dítě kopíruje hlášky z jihokorejských filmů, a i když mě to nejdřív rozesměje, nakonec mu vynadám, protože se bojím, že ho při tom venku chytí. Ale on se na to vykašle a říká, že o nic nejde, že je to v pořádku.“

KLDR se snaží tvrdě potírat sledování jihokorejských filmů a dalších kulturních výdobytků. Ty přesto zůstávají u řady obyvatel populární zábavou, kterou si tajně pořizují a sledují. Hrozí jim přitom pobyt v pracovním táboře a dokonce popravy.

Severokorejský režim přijal několik zákonů s cílem zabránit „rekreačnímu myšlení“ od nepřátelských sil, aby „ideologicky a kulturně otrávily“ severokorejskou společnost. Součástí legislativy je i zákon o ochraně pchjongjangského kulturního dialektu, který Severokorejcům zakazuje mluvit jako jejich jižní sousedé.

Vztahy mezi oběma zeměmi se v posledních dvou letech velmi zhoršily. KLDR zrušila vládní úřady, které měly na starosti vztahy s Jižní Koreou, a začala s demolicemi míst pozůstatků sblížení se Soulem. Opakovaně také vyhrožovala válkou a její představitelé se ostře strefovali do jihokorejských politiků.

Nový jihokorejský prezident I Če-mjong nicméně usiluje o dosažení míru se sousedním státem prostřednictvím dialogu. Jako gesto dobré vůle jihokorejská Národní zpravodajská služba (NIS) tento měsíc ukončila všechny své desítky let vysílané pořady namířené proti komunistického režimu. Soul na prezidentův příkaz také přestal 11. června vysílat svou propagandu a písně hudebního stylu K-pop z reproduktorů na hranicích s KLDR.