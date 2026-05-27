KLDR poprvé otestovala střely řízené AI. Moderní armáda, pochvaloval si Kim

Severní Korea poprvé otestovala střely s plochou dráhou letu řízené umělou inteligencí a další bojové systémy. Na testy dohlížel sám severokorejský vůdce Kim Čong-un, který je ocenil jako důkaz modernizace armády schopné obstát v současných válečných podmínkách. KLDR hodlá rakety rozmístit na hranici s Jižní Koreou.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un dohlíží na raketové testy nově vyvinutého odlehčeného víceúčelového raketového odpalovacího systému a taktických raket s plochou dráhou letu využívajících umělou inteligenci. (27. května 2026) | foto: Reuters

Severokorejská armáda ve spolupráci s Akademií obranných věd provedla zkoušky nově vyvinutého odlehčeného víceúčelového raketového odpalovacího systému a několika taktických střel, včetně balistické rakety určené pro speciální úkoly a těch využívajících navádění pomocí AI. Severokorejci testovali též spolehlivost 240mm řízené dělostřelecké rakety s prodlouženým dostřelem, která využívá mimořádně přesný autonomní navigační systém, uvádí severokorejská agentura KCNA.

Kim Čong-un podle agentury ocenil výsledky zkoušek a vyjádřil „velké uspokojení“ nad tím, že při nich byly aplikovány „významné ultrašpičkové obranné vědecké poznatky a technologie“. Podle něj jsou testy hlavních zbraňových systémů jasným signálem modernizace severokorejských sil a ukazují značný technologický pokrok severokorejské armády.

Vládce KLDR „pozitivně zhodnotil zejména vojenskou hodnotu taktické rakety s plochou dráhou letu“, kterou hodlá nasadit u dělostřeleckých brigád na jižní hranici. KCNA raketu popisuje jako „výkonný zbraňový systém schopný ultrapřesným způsobem zasáhnout jakýkoli cíl vzdálený 100 kilometrů“, jenž využívá navigační systém TERCOM (porovnávání profilu terénu) a funkci koncového navádění pomocí AI.

Kim tvrdí, že palebné systémy armády jsou plně automatizované, s dlouhým doletem a extrémně přesné. Odpovídají tak podmínkám moderní války a mají lepší bojové využití.

„Vybudování nejmodernějšího a nejvýkonnějšího dělostřelectva, kterému se nikdo nevyrovná, je naší nejvyšší prioritou při budování ozbrojených sil,“ cituje KCNA severokorejského vůdce. „Je nezbytnou podmínkou pro naše armádní operace, abychom měli takovou ničivou moc, kterou jakékoli nepřátelské síly nemohou přežít, leda díky štěstí.“

Zkoušky přicházejí den poté, co Jižní Korea oznámila, že KLDR ze západního pobřeží vystřelila do Žlutého moře několik raket, včetně alespoň jedné balistické rakety krátkého doletu. Pchjongjang odpal uskutečnil několik hodin poté, co jihokorejský prezident I Če-mjong na zasedání vlády vyzval k intenzivnějšímu úsilí o posílení armády.

KLDR zaujímá stále tvrdší postoj vůči Jižní Koreji, kterou prohlásila za trvalého a nejhoršího nepřítele své země. Diplomatická jednání uvázla na mrtvém bodě a napětí kolem jaderných ambicí KLDR narůstá. Prezident I se konkrétně k hrozbám ze strany Severní Koreje nevyjádřil, podle něj je ale důležité, aby Jižní Korea prokázala odhodlání převzít odpovědnost za vlastní bezpečnost a postarat se o ni sama. Takový postoj by podle něj posílil spojenectví Koreje s USA.

