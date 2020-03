Štěkot vyděšeného psa. Kimova sestra poprvé promluvila, zaskočila experty

Ve veřejném prohlášení otištěném státními médii se Kim Jo-čong vysmála obavám Jižní Koreje s tím, že připomínají „štěkot vyděšeného psa“. Kritiku Soulu odmítla jako „skutečně nesmyslné počínání“.

„Pokud vím, tak Jih taktéž rád (pořádá) společná vojenská cvičení a nemá na mysli nic jiného než takové nechutné činy jako je nákup ultramoderního vojenského hardwaru,“ cituje server Japan Times sestru Kim Čong-una.

Podle ní je pokrytecké, že Jižní Korea pořádá vojenská cvičení spolu s USA a KLDR od těch jejích odrazuje. „Takové gangsterské prohlášení nelze očekávat od těch, kteří mají normální způsob myšlení.“

Severní Korea v úterý ze svého východního pobřeží odpálila dvě střely krátkého doletu. Obě dopadly do moře, uvedlo jihokorejské ministerstvo obrany. Akce se uskutečnila dva dny poté, co místní média informovala o vojenském cvičení, na které osobně dohlížel i severokorejský vůdce Kim Čong-un.

Soul odpal raket odsoudil a požádal Pchjongjang, aby skončil s aktivitami, které zvyšují napětí. Jeho reakce ale čelní představitele KLDR zřejmě pouze rozčílila. „Taková nesouvislá tvrzení a akce jen posilují naší nedůvěru, nenávist a opovržení pro Jih jako celek,“ uvedla Kim Jo-čong.

Že právě ona vyjadřuje severokorejské rozhořčení, je poměrně překvapivé. Kim Jo-čong, vedoucí propagačního oddělení vládnoucí Korejské strany práce, doposud měla za úkol reprezentovat přívětivou, otevřenou stránku severokorejského režimu.

Byla to ona, kdo při příležitosti zimních olympijských her v Pchjongčchangu předal prezidentu Jižní Koreje Mun Če-inovi pozvání na návštěvu své země, což bylo vnímáno jako signál severokorejského režimu k zlepšení vztahů se svým jižním sousedem.

Média si všímají, že ačkoliv Kim Jo-Čong posměšně popsala Modrý dům, sídlo jihokorejského prezidenta, jako „spálené dítě, které se bojí ohně“, vůči samotnému prezidentovi se zdržela výpadů.

„Odpověď Jihu je politováníhodná a zklamáním, ale lze mluvit o štěstí, že to nebylo přímé prohlášení prezidenta,“ opatrně formulovala své stanovisko nejbližší poradkyně severokorejského vůdce, která je některými považována za číslo 2 v severokorejském systému moci.

„To, že někdo jako Kim Jo-Čong – která byla holubicí vůči Jihu a působila jako jemný a přátelský posel – uveřejnil takto silné odsouzení současné vlády, (ukazuje, že) Sever posiluje svůj nátlak,“ řekl deníku The Guardian Go Mjong-hjun, analytik z think-tanku Asan Institute for Policy Studies.

Podle analytika Čeonga Seonga-Čanga z jihokorejského think-tanku Sejong Institute první veřejné prohlášení ženy, jež na veřejnosti zatím vystupovala spíše jako asistentka svého bratra, též odhaluje její sílící vliv ve vládních strukturách severokorejského režimu.

KLDR znovu chrastí zbraněmi

Během setkání Kim Čong-una s amerických prezidentem Donaldem Trumpem ve Vietnamu Kim Jo-čong nosila vůdci KLDR popelník či přebírala květiny. Při první schůzce obou vůdců v Singapuru média zvlášť zaujal okamžik, kdy mu vyměnila pero při podpisu dohody o denuklearizaci Korejského poloostrova.



Od vietnamského summitu jednání mezi USA a KLDR uvízla na mrtvém bodě. Frustrovaný Kim Čong-un začal opětovně hrozit zkouškami jaderných zbraní a raket dlouhého doletu. Na začátku tohoto roku prohlásil, že KLDR bude pokračovat ve vývoji strategických zbraní, pokud USA nezmění nepřátelskou politiku vůči Pchjongjangu.

„Svět brzy uvidí novou strategickou zbraň v držení KLDR,“ varoval Kim Čong-un, který si zároveň postěžoval na „gangsterské sankce a nátlak“.

Kimova sestra Kim Jo-čong během summitu ve Vietnamu vyměnila svému bratrovi pero: