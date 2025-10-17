Severokorejci už pomáhají Rusům i s údery na ukrajinské území, ukazuje video

  11:23
Severokorejští dronoví operátoři pomáhají ruským silám v útocích na ukrajinskou Sumskou oblast. Tvrdí to ukrajinský generální štáb, který i zveřejnil video z jednoho severokorejského dronu. Jde o první veřejný důkaz, že Severokorejci se přímo podílejí na úderech na ukrajinské území. Rusové zároveň využívají ve svých dronech severokorejskou kazetovou munici.

Ukrajinci zachytily komunikaci mezi severokorejskými dronovými operátory a příslušníky ruské armády, oznámil ukrajinský generální štáb. Severokorejci využívají drony, aby odhalili ukrajinské pozice a lépe seřídili ruskou raketovou palbu.

Severokorejští operátoři dronů pomáhají Rusku zaměřovat údery na Ukrajině
Severokorejský vůdce Kim Čong-un objímá vojáka, který bojoval v ruské Kurské oblasti proti ukrajinským silám. KLDR pro severokorejské vojáky uspořádala čestnou hostinu. (22. srpna 2025)
Kom Čong-un a Vladimir Putin se sešli v Pekingu. (3. září 2025)
Jeden z padlých severokorejských vojáků v Kurské oblasti (24. prosince 2024)
42 fotografií

„Velení ruské okupační armády zapojuje jednotky severokorejských sil na podporu operací v Sumské oblasti. Tyto jednotky operující z území Kurské oblasti provádějí letecké průzkumné mise pomocí bezpilotních letounů, identifikují pozice ozbrojených sil Ukrajiny a pomáhají při úpravě palby na ukrajinské pozice v Sumské oblasti,“ uvedl ukrajinský generální štáb.

Ukrajinci zveřejnili i video zobrazujícího severokorejského operátora bezpilotního letounu. Pochází zřejmě zřejmě ze zbytků severokorejského dronu v Sumské oblasti.

Soudruhu Kime, vedeš zemi vpřed. Putinův zpěvák Šaman v KLDR oslavoval vůdce

KLDR dříve vyslala příslušníky své armády, aby pomohli Rusům proti ukrajinským silám v ruské Kurské oblasti. Podle portálu The Kiev Independent je vyjádření ukrajinského generálního štábu prvním veřejným zdokumentováním toho, že severokorejští vojáci napadají ukrajinské území.

Pchjongjang dodává Moskvě kromě vojáků též dělostřeleckou munici a balistické rakety. Organizace Conflict Armament Research (CAR), která sleduje dodávky zbraní používaných v ozbrojených konfliktech, ve své zprávě uvedla, že ruské drony začaly využívat severokorejskou kazetou munici. „Tento nový poznatek rozšiřuje současné znalosti o typech a použití severokorejských zbraní v konfliktu,“ dodává CAR.

17. října 2025  6:51,  aktualizováno  11:23

17. října 2025  11:23

