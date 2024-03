Nebe zaplnily rakety a oheň. Severní Korea ukázala svou sílu, přihlížel i Kim

Je to každoroční tradice. Jižní Korea společně se Spojenými státy zahájí jedenáctidenní vojenské cvičení s názvem Freedom Shield, které má odstrašit případné nukleární choutky Kim Čong-una.

Severokorejská vláda reaguje odsouzením a zavelí k formální demonstraci síly. Letos dostalo prostor dělostřelectvo, které ve čtvrtek odpoledne během několika hodin vypálilo stovky testovacích salv, pochopitelně za osobního dohledu lídra země, píše CNN.

Severokorejská zpravodajská agentura KCNA označila jihokorejské cvičení za „provokaci a nezodpovědnost“.

„Naše cvičení odstartovalo přehlídkou raket dlouhého doletu u hranic s Jižní Koreou. Nepřátelská metropole Soul je v dosahu těchto raket, které tak plní účinnou odstrašující funkci,“ uvedla agentura. Připravenost severokorejského dělostřelectva je podle Kima klíčová pro „nelítostné a okamžité útoky při případném zahájení války“.

Podle think tanku RAND Severní Korea disponuje asi šesti tisíci raketami, které dostřelí na jihokorejský Soul. „Severokorejci by pomocí plošného ostřelování zabili desetitisíce lidí ještě předtím, než by se aktivovala jihokorejská a americká obrana,“ stojí ve zprávě této organizace z roku 2022.

Obavy z možného útoku KLDR v posledních měsících přiživuje sám Kim Čong-un, který definitivně zavrhl možnost sblížení se svým jižním sousedem a zavelel ke zbrojení a přípravě na válku. Jde podle něj o reakci na „konfrontační kroky ze strany Spojených států“. V lednu letošního roku nazval Jižní Koreu úhlavním nepřítelem.

Severní Korea je jedna z mála zemí, která otevřeně podporuje ruskou invazi na Ukrajinu. Jen ona a Sýrie uznaly nezávislost obou samozvaných republik na Donbase. Severokorejská média přebírají ruskou rétoriku líčící vpád na Ukrajinu jako boj proti „imperialistickému“ Západu. Režim přímo obvinil Kyjev, že je součástí nepřátelského postoje Washingtonu vůči Pchjongjangu.

KLDR pomáhá Moskvě i materiálně, do března letošního roku jí dodala takřka sedm tisíc kontejnerů munice a raketové výzbroje. V září Vladimir Putin na jedné z mála zahraničních cest po zahájení války navštívil KLDR. Později daroval Kim Čong-unovi ruský automobil značky Aurus.