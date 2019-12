KLDR připravuje pro USA „vánoční dárek". Může jít o raketu

„Dialog nabízený USA není v zásadě nic jiného než hloupý trik, jak udržet KLDR přivázanou k rozhovoru a využít ji pro potřeby politické situace a voleb v USA,“ citovala v úterý severokorejská státní agentura KCNA tamního náměstka ministra zahraničí pověřeného jednáním s USA Ri Tche-songa s tím, že KLDR už více nebude naslouchat „dialogové rétorice“ USA.

Ri varoval USA, že se krátí lhůta pro změnu jejich postoje k rozhovorům o denuklearizaci, kterou v dubnu stanovil severokorejský vůdce Kim Čong-un na konec roku. „Je zcela na USA, aby rozhodly, který vánoční dárek si vyberou,“ uvedl Ri.

Podle stanice CNN odborníci zlověstný výrok interpretují jako znamení toho, že Severní Korea se chystá obnovit testy balistických raket dlouhého doletu. V roce 2017, po prvním testu mezikontinentální balistické rakety, ji Kim označil za „dárek“ pro Američany u příležitosti Dne nezávislosti.

Mezi oběma zeměmi poté vypukla série přestřelek, kdy americký prezident Donald Trump označil severokorejského vůdce za „malého a tlustého“ a „rakeťáka“, zatímco Kim o něm řekl, že je choromyslný a „starý blázen“.

Poté mezi oběma zeměmi začaly rozhovory o denuklearizaci Korejského poloostrova. Ty však od druhé schůzky Kima s Trumpem na hanojském summitu stagnují. Podle Trumpa chtěl Kim za uzavření nejvýznamnějšího jaderného zařízení v Jongbjonu zrušených všech sankcí, což USA odmítly udělat.



KLDR ve středu s nelibostí reagovala na úterní Trumpovy poznámky, které pronesl na summitu NATO v Londýně. Trump řekl, že k severokorejskému vůdci má stále důvěru, ale poznamenal, že Kim „rád posílá do vzduchu rakety, že?“. „Pokud budeme muset použít sílu, uděláme to,“ dodal Trump.

Náčelník generálního štábu severokorejské armády Pak Čong- čon uvedl, že útok by pro Spojené státy byl „hrozná věc“ a Severní Korea by přijala „okamžité odpovídající kroky na jakékoli úrovni“, citovala jej agentura KCNA. „Rád bych vyjasnil jednu věc - použití ozbrojených sil není jen privilegiem Spojených států,“ dodal Pak.



Opětovná cesta na posvátnou horu

Ve středu agentura KCNA napsala, že vládnoucí strana uspořádá tento měsíc zasedání ústředního výboru, na němž se budou řešit blíže neupřesněné „zásadní“ otázky.

Severokorejská média zároveň zveřejnila sérii fotografií, na nichž je zachycen vůdce země Kim Čong-un, jak na bílém koni zdolává „posvátnou“ zasněženou horu Pektu.

Jde o již druhou takovou cestu za uplynulé dva měsíce. Naposledy na 2 750 metrů vysokou sopku Kim vystoupil v říjnu. Podle analytiků jsou takováto propagandistická gesta zpravidla předzvěstí nějakého zásadního prohlášení.

Podle listu The New York Times je pozoruhodné, že poprvé byl na takové cestě doprovázen takřka výhradně vysoce postavenými armádními činiteli. To by mohlo naznačovat, že Kim bude větší pozornost věnovat vojenským záležitostem.

Přestřelka s Japonskem

KLDR od letošního května provedla třináct testů různých typů střel. Některé z těchto pokusů zřejmě zahrnovaly i balistické střely. Začátkem října Severokorejci oznámili, že úspěšně vyzkoušeli novou raketu odpalovanou z ponorky.



Na konci listopadu KLDR provedla test raketometu velké ráže. Japonsko nejprve uvedlo, že se jednalo o balistickou střelu, a že tak Severní Korea znovu porušila rezoluce OSN.

Nejmenovaný vysoký činitel severokorejského ministerstva zahraničí v reakci na japonské prohlášení naznačil, že by KLDR mohla znovu vypálit balistickou střelu přes Japonsko. Zároveň označil japonského premiéra Šinzóa Abeho za „dokonalého imbecila.“

„Abe je jediný idiot na světě a nejhloupější člověk, kterého kdy historie poznala, protože nedokáže rozlišit mezi střelou a raketometem,“ řekl severokorejský činitel agentuře KCNA. „Abe možná pod vlastním nosem v nepříliš vzdálené budoucnosti uvidí, co je pravá balistická střela,“ dodal severokorejský činitel.

KLDR vystřelila dvě balistické střely přes Japonsko v roce 2017. Obě země neudržují vzájemné diplomatické vztahy. Abe počátkem letošního roku naznačil, že by se chtěl bez předběžných podmínek setkat se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Pchjongjang však nijak nereagoval.