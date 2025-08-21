KLDR má tajnou základnu u Číny, s raketami schopnými zasáhnout USA

Severní Korea zřejmě u čínských hranic provozuje tajnou základnu balistických raket, které mohou nést jadernou hlavici a zasáhnout i území Spojených států. Uvádí to analýza amerického think-tanku Středisko pro strategická a mezinárodní studia (CSIS). Podle autorů zprávy KLDR umístila základnu záměrně poblíž Číny, aby pro USA bylo obtížnější ji zasáhnout.

Na základně Sinpung-tong, která je asi 27 kilometrů od hranic s Čínou v provincii Pchjongan pukto, se může nacházet šest až devět mezikontinentálních balistických raket Hwasong-15 nebo Hwasong-18. Mezi dalšími zbraněmi může být i dosud neznámý typ mezikontinentální balistické rakety včetně jejich mobilních odpalovacích zařízení, uvedlo ve středu CSIS.

„Balistické rakety dlouhého doletu představují potenciální jadernou hrozbu pro východní Asii a kontinentální Spojené státy. Podle současných odhadů budou tyto zbraně v případě krize nebo války přemístěny ze základny a odpáleny z předem zmapovaných míst,“ dodalo CSIS.

Victor D. Cha, spoluautor zprávy CSIS a bývalý činitel Národní bezpečnostní rady USA, uvádí, že poloha základny je záměrná. „Severní Korea umisťuje tyto raketové základny blízko čínských hranic, aby pro USA bylo obtížnější uvažovat o jejich zničení,“ uvedl.

Středisko vycházelo ze satelitních snímků, odtajněných dokumentů, informací z otevřených zdrojů a rozhovorů s uprchlíky a úředníky z celého světa. Detailní informace o základně včetně vlastních satelitních snímků s popisky také sdílelo na svém webu.

Mezikontinentální balistická raketa Hwasong-17 během vojenské přehlídky na náměstí Kim Ir-sena v Pchjongjangu konané při příležitosti 70. výročí příměří, které zastavilo boje v korejské válce, jež zuřila v letech 1950-53. (27. července 2023)
KLDR potvrdila, že otestovala nový typ mezikontinentální balistické střely. (31. října 2024)
KLDR potvrdila, že otestovala nový typ mezikontinentální balistické střely. (31. října 2024)
Zpravodajský program vysílá odpálení rakety Severní Koreou na nádraží v Soulu v Jižní Koreji. (2. dubna 2024)
Výstavba základny, jejíž název jí dal think-tank podle blízké vesnice, začala okolo roku 2004 a byla zprovozněna o deset let později. Rozkládá se na ploše 22 kilometrů čtverečních a jsou v ní kasárna, ubytování pro civilisty, místa pro údržbu vozidel, skladové prostory, velká podzemní zařízení a několik obytných a podpůrných budov.

Jedná se o jednu z 15 až 20 tajných severokorejských raketových základen, o nichž se dosud nemluvilo při žádných jednáních o jaderném odzbrojení mezi Washingtonem a Pchjongjangem.

Kima rozzuřilo vojenské cvičení Jižní Koreje a USA. Volá po jaderných zbraních

O zastavení severokorejského jaderného a raketového programu totiž usiloval během svého prvního mandátu americký prezident Donald Trump. V letech 2018 a 2019 kvůli tomu osobně jednal se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, jednání však zkrachovala.

KLDR v únoru odmítla plán na odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova. Země naopak oznámila, že hodlá svůj jaderný arzenál dále posilovat, a to navzdory rezolucím Rady bezpečnosti OSN, které Pchjongjangu takové kroky zakazují.

