KLDR má tajnou základnu u Číny, s raketami schopnými zasáhnout USA

Na základně Sinpung-tong, která je asi 27 kilometrů od hranic s Čínou v provincii Pchjongan pukto, se může nacházet šest až devět mezikontinentálních balistických raket Hwasong-15 nebo Hwasong-18. Mezi dalšími zbraněmi může být i dosud neznámý typ mezikontinentální balistické rakety včetně jejich mobilních odpalovacích zařízení, uvedlo ve středu CSIS.
„Balistické rakety dlouhého doletu představují potenciální jadernou hrozbu pro východní Asii a kontinentální Spojené státy. Podle současných odhadů budou tyto zbraně v případě krize nebo války přemístěny ze základny a odpáleny z předem zmapovaných míst,“ dodalo CSIS.
Victor D. Cha, spoluautor zprávy CSIS a bývalý činitel Národní bezpečnostní rady USA, uvádí, že poloha základny je záměrná. „Severní Korea umisťuje tyto raketové základny blízko čínských hranic, aby pro USA bylo obtížnější uvažovat o jejich zničení,“ uvedl.
Středisko vycházelo ze satelitních snímků, odtajněných dokumentů, informací z otevřených zdrojů a rozhovorů s uprchlíky a úředníky z celého světa. Detailní informace o základně včetně vlastních satelitních snímků s popisky také sdílelo na svém webu.
Výstavba základny, jejíž název jí dal think-tank podle blízké vesnice, začala okolo roku 2004 a byla zprovozněna o deset let později. Rozkládá se na ploše 22 kilometrů čtverečních a jsou v ní kasárna, ubytování pro civilisty, místa pro údržbu vozidel, skladové prostory, velká podzemní zařízení a několik obytných a podpůrných budov.
Jedná se o jednu z 15 až 20 tajných severokorejských raketových základen, o nichž se dosud nemluvilo při žádných jednáních o jaderném odzbrojení mezi Washingtonem a Pchjongjangem.
O zastavení severokorejského jaderného a raketového programu totiž usiloval během svého prvního mandátu americký prezident Donald Trump. V letech 2018 a 2019 kvůli tomu osobně jednal se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, jednání však zkrachovala.
KLDR v únoru odmítla plán na odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova. Země naopak oznámila, že hodlá svůj jaderný arzenál dále posilovat, a to navzdory rezolucím Rady bezpečnosti OSN, které Pchjongjangu takové kroky zakazují.
Jedna ze severokorejských základen u čínských hranic zmiňovaných ve zprávě think tanku CSIS.
