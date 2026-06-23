Za situaci podle něj mohou Spojené státy, které eskalují krveprolití na Blízkém východě a v Evropě.
Vedle jaderných zbraní bude podle Kima KLDR také pracovat na svém konvenčním arzenálu. Diktátor nařídil jejich další výrobu, stejně jako urychlení přípravy desetitisícitunového křižníku odpalujícího naváděné rakety.
Severní Korea dlouhodobě trvá na svém právu mít jaderné zbraně a posiluje svůj atomový arzenál. Svůj první jaderný test Pchjongjang provedl v roce 2006 a dosud poslední v roce 2017. Všechny zkoušky odsoudily rezoluce Rady bezpečnosti OSN a následovaly sankce proti severokorejskému režimu.
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Kim navštívil závod na palivo pro jaderné bomby. Předtím vzal dceru na farmu
Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi v dubnu varoval, že Severní Korea vykazuje velmi znepokojivý nárůst svých kapacit pro výrobu jaderných zbraní. Země podle odhadů jihokorejských zpravodajských služeb provozuje několik zařízení na obohacování uranu, což je při výrobě jaderných hlavic klíčový krok.