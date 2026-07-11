Rozdělení dojednali jako předsedové české a slovenské vlády před 34 lety. Klaus v proslovu na akci ve vesnici Stará Bystrica na severu Slovenska zkritizoval progresivismus.
„Byl to historický úspěch, který je oceňován ve světě. My jsme to s panem kolegou Mečiarem určitě nedělali pro ten svět. My jsme to dělali pro Slovensko a pro Českou republiku,“ pokračoval.
Podle Klause, který pak v letech 2003 až 2013 zastával funkci českého prezidenta, události z před 34 let byly zejména pro Slovensko, ale i pro Českou republiku významným momentem. „Mně se zdá, že už je mnohé z toho zapomenuto, mnohé z toho je převyprávěno způsobem, který my dva už téměř nepoznáváme,“ řekl Klaus.
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Mečiar ocenil přijetí deklarace o svrchovanosti Slovenska, které prosadila jeho vláda. „Když mnoho let vývoje Slovenska směřovalo alespoň ke zlepšení národních práv, tímto jsme ta národní povýšili na státní. Je to úspěch? Nepochybně historický, který chtělo mnoho pokolení,“ uvedl.
Za klidný a mírový způsob rozdělení Československa Mečiar vyjádřil vděk Klausovi, který v roce 1992 vedl českou delegaci při jednáních o konci společného státu Čechů a Slováků.
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Deklarace o svrchovanosti Slovenské republiky, kterou přijala 17. července 1992 tehdejší Slovenská národní rada (SNR), se stala jedním z milníků rozpadu československé federace. V dokumentu se SNR přihlásila k právu slovenského národa na sebeurčení. V den přijetí deklarace oznámil poslední československý prezident Václav Havel svou rezignaci. Československo pak zaniklo na konci roku 1992.
Klaus v projevu také varoval před jinými hrozbami, kterým podle něj společnost v současnosti čelí. „Je zpochybňována zásadní podstata člověka, podstata rodiny, podstata státu. Progresivisti všech barev a ze všech možných i nemožných stran se pokouší změnit naši budoucnost. Myslím, že naší společnou povinností je, abychom to nedopustili,“ řekl Klaus.