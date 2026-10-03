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Zoufalý křik z ruských zákopů. Kladivo drtí shora ty nejlepší, odměňuje jen tupá jatka

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  18:10
Ruští vojáci absolvují výcvik v okupované Luhanské oblasti na Ukrajině. (26....

Ruští vojáci absolvují výcvik v okupované Luhanské oblasti na Ukrajině. (26. března 2025) | foto: Dmitry Yagodkin / TASS / ProfimediaProfimedia.cz

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Nová svědectví z první linie odhalují a vlastně potvrzují trvale zvrácený systém uvnitř ruských ozbrojených sil. Nezávislé myšlení se tvrdě trestá, neschopnost a obrovské ztráty se přehlížejí a fronta drží pouze navzdory byrokracii v zázemí.

Například telegramový kanál Krypta čislo 8 s odkazem na zkušenosti frontových vojáků bez obalu popisuje toxické prostředí, v němž funguje takzvaná negativní selekce – mechanismus, který systematicky ničí ty nejschopnější bojové jednotky a jejich lídry.

Za odměnu na jatka

Podle frontových zkušeností vypadá „odměna“ za úspěšně zvládnutou operaci, ochranu životů vojáků a zlepšení koordinace v ruské armádě paradoxně jako trest. Schopný velitel nedostane uznání, nýbrž okamžitý přesun do nejhoršího sektoru.

„Dosáhl jsi výsledků? Podařilo se ti sestavit schopné velitele rot, zachránit pěchotu a zlepšit koordinaci? Tady máš pochvalu, ty bastarde – a teď koukej vypadnout a nechat se přeložit do jiného sektoru… tam, kde praská frontová linie ve švech a vojáci nejsou nic jiného než mrzáci, lékařsky zanedbaní a odsunutí vyvrženci. Jen do toho, předveď tam své schopnosti!“

Pokud na novém, naprosto zdevastovaném úseku velitel nedokáže okamžitě a bez prostředků otočit situaci, systém ho bez milosti zlikviduje pro výstrahu ostatním.

„Nedokázal jsi vykouzlit zázrak z h*ven a klacků? Skvělé – tady máš kárné řízení, tuny vyšetřování a veřejný pranýř. Aby se ostatní neodvážili vystrkovat hlavy nebo používat vlastní mozek.“

Kladivo na úspěšné pluky

Tento zvrácený mechanismus dopadá na každého, kdo vybočí z řady. Jako konkrétní příklad uvádí telegramový kanál situaci ve dvou útvarech.

Jakmile se v jejich čele objeví velitel, který dokáže vybudovat silnou, moderní a akceschopnou bojovou sílu, vyšší velení okamžitě zasáhne.

„Jen se podívejte na ten kolotoč ve velení 121. nebo 122. motostřeleckého pluku. Jakmile se veliteli pluku začne dařit, jakmile přivede mladé, odvážné vojáky a vybuduje silnou bojovou jednotku, dopadne shora kladivo.“

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Zatímco za brutální, nekompetentní a neúspěšné frontální útoky plné fatálních ztrát se v Rusku důstojnické hodnosti neodebírají, skutečným hříchem proti systému je samostatné uvažování.

„Netrestáme za ztráty utrpěné v nesmyslných, krvavých útocích. Trestáme za nezávislost a úspěch. Systém je navržen pro negativní selekci: aby spálil jakékoli ‚povýšence‘, kteří ohrožují pohodlnou štábní idylu.“

Výsledkem tohoto nastavení je stav, kdy řadoví vojáci a nižší důstojníci nebojují pouze proti motivovanému nepříteli, ale současně čelí sabotáži z vlastního zázemí. Velení v týlu je v textu označeno za parazity, kteří bezpečně krytí před palbou likvidují jakýkoliv náznak vojenského talentu.

“Výsledek je monstrózní: kromě motivovaného, agresivního nepřítele jsou naši bojovníci systematicky bodáni do zad vlastními parazity z týlu. Fronta drží ne kvůli velení, ale jemu navzdory. A na konci tohoto tunelu není vidět žádné světlo.“

Vojáci zuří, Kreml jim bere jediné funkční spojení

Frustrace z neschopného velení v zázemí eskalovala v masivní vzpouru ruských vojáků a takzvaných „Z-blogerů“ na síti Telegram. Kreml se totiž pokusil tuto platformu na frontě drasticky omezit. Státní cenzurní orgán Roskomnadzor začal službu zpomalovat a blokovat hlasové i video hovory s odvoláním na národní bezpečnost.

Pro vojáky v první linii to však znamenalo okamžitou katastrofu. Ruská armáda totiž nemá žádný funkční, bezpečný a státem dodávaný komunikační systém. Celá koordinace útoků, livestreamy z dronů, zaměřování dělostřelectva a evakuace raněných visí výhradně na Telegramu.

Podle Institutu pro studium války (ISW) začala vojenská policie na frontových liniích provádět namátkové kontroly a nutit vojáky mazat Telegram z telefonů pod pohrůžkou, že budou okamžitě převeleni do trestných útočných rot.

Podle ISW vyvolal tento krok Kremlu v kombinaci s předchozím zablokováním Starlinku naprostý chaos v řízení vojsk. Zákaz Telegramu vedl k vlně vzteku a odporu, která otřásá ruskou informační scénou.

Jak Kreml řeší, či neřeší kritické ztráty

Podle hodnocení ISW dosáhly ruské ztráty kritické úrovně. Jen za září zaznamenala ruská armáda rekordních 46 230 padlých a zraněných vojáků, což představuje nejvyšší měsíční bilanci od začátku roku. Západní instituty jako ISW nebo Centrum pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) upozorňují na tři hlavní pilíře, kterými ruské velení na tyto masivní úbytky sil reaguje.

Analytici z CSIS ve své studii uvádějí, že celkové ruské ztráty – mrtví, zranění a nezvěstní – již překročily hranici 1,4 milionu lidí, což představuje zhruba jedno procento celkové ruské populace. Počet samotných fatálních ztrát se odhaduje na 450 tisíc. Ruská vojenská mašinerie však trpí hlubokou institucionální rigiditou. Namísto toho, aby investovala do bojové medicíny, toleruje vysokou úmrtnost na bojišti. Ranění vojáci často umírají kvůli banálním zraněním, protože chybí vybavení i včasná evakuace.

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ISW ve svých zprávách zdůrazňuje, že stávající ruský systém generování sil postavený na dobrovolných finančních kontraktech již nedokáže pokrýt tempo, jakým vojáci na frontě umírají. Reálné tempo náboru se v průběhu roku propadlo.

Tento deficit staví Kreml před dilema. Ruské vedení se snaží za každou cenu vyhnout další vlně nepopulární nucené mobilizace, neboť země čelí drastickému nedostatku pracovních sil na domácím trhu a rostoucí inflaci. Jak konstatuje ISW, Rusové mohou buď bojovat na frontě, nebo pracovat pro domácí ekonomiku, ale nemohou dělat obojí současně.

Vzhledem k tomu, že efektivita ruských útoků je extrémně nízká – v průměru zaplatí Rusko 53 lidskými životy za každý jeden získaný kilometr čtvereční – začíná frontové velení propadat panice. Ruští generálové podle zjištění ISW oficiálně požádali Kreml o urychlené dodání dalších 800 tisíc vojáků, aby dokázali nahradit ztráty a udržet útočnou iniciativu.

Ruské administrativní a výcvikové kapacity jsou však zřejmě schopny v jednom momentu absorbovat maximálně polovinu tohoto množství.

Každopádně pokud Kreml v nejbližších měsících nepřistoupí k další otevřené mobilizaci, podle západních expertů nebude schopen současné tempo ztrát dlouhodobě udržet.

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