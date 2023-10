Německá azylová politika je chyba, jásot Arabů je bolestivý, řekl Kissinger

„Byla velká chyba vpustit dovnitř tolik lidí zcela odlišné kultury, náboženství a konceptů (života), protože uvnitř každé země, jež tak činí, se tak tvoří nátlaková skupina,“ zkritizovala německou azylovou politiku stoletá legenda americké diplomacie v rozhovoru s generálním ředitelem mediální a vydavatelské společnosti Axel Springer Mathiasem Döpfnerem.

Kissinger reagoval na obrazy Palestinců a dalších příslušníků arabské kultury, kteří na ulicích evropských a amerických metropolí oslavovali smrtící útok Hamásu na Izrael, který stál život přes tisíc lidí. V některých městech došlo k potyčkám mezi příznivci Izraele a Palestiny. Bývalý americký ministr zahraničí označil obrázky Arabů jásajících v centru Berlína za „bolestné“.

Kissinger je sám židovského původu. Jeho rodina uprchla z Německa do USA před nacistickým pronásledováním. V nové vlasti se stal architektem americké zahraniční diplomacie. Mimo jiné se angažoval i v ukončení jomkipurské války, kterou rozpoutaly překvapivým vpádem do Izraele v roce 1973 Egypt se Sýrií. Izraelci náhlý útok Hamásu přirovnávají právě k tomuto konfliktu.

Podle exdiplomata musí Izrael akt agrese Hamásu tvrdě potrestat. „Už nemůžete dělat ústupky lidem, kteří svými činy ukázali, že mír nebude. Musí přijít trest,“ zdůraznil Kissinger. Vyzval Německo k nepodmíněné politické podpoře Izraele. A v „extrémních případech i vojenské,“ dodal.

Obavy z většího konfliktu

Kissinger uvádí, že pravým cílem Hamásu je mobilizovat arabský svět proti Izraeli. Násilím chce zamezit jakýmkoliv mírovým jednáním.

„Existuje nebezpečí eskalace blízkovýchodního konfliktu a přivedení dalších arabských zemí pod tlak jejich veřejného mínění,“ varoval Kissinger s odkazem na obecnou neoblíbenost Izraele u arabské populace řady blízkovýchodních států. „A pak jsme zpátky tak, kde jsme byli v roce 1973,“ řekl s narážkou na jomkipurskou válku.

Podle Kissingera hrozí, že by Írán mohl aktivovat proti Izraeli zbraně v podobě libanonského islamistického hnutí Hizballáh. Obává se, že by Izrael mohl Írán napadnout, pokud by došel k závěru, že se na útoku Hamásu přímo podílel. Z USA zní, že zatím takové důkazy nejsou. List The New York Times uvedl, že podle informací americké rozvědky byli íránští činitelé akcí palestinské teroristické skupiny zaskočeni.

USA varovaly nepřátele Izraele, aby do konfliktu nezasahovaly. Totéž by podle Kissingera měla učinit i Evropská unie, jež by měla dát jasně najevo, že za jakékoliv vměšování protivníci Izraele zaplatí. Kissinger varuje, že to, co se stalo v Izraeli, se může stát i Evropě.

Kissinger se též vyjádřil k válce na Ukrajině. Podle něj oba konflikty ukazují na „zásadní útok proti mezinárodnímu systému“.