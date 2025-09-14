Podezřelý z vraždy Kirka si na útěku psal se spolužáky. Žil s transgenderem

Tyler Robinson, který je podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, údajně žil s transgender spolubydlícím, k němž choval romantické city. Tvrdí to americká média. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, zda právě to nebyl motiv. Robinson údajně si stále psal se svými spolužáky, i když byl na útěku.
Portál Axios s odvoláním na své zdroje uvádí, že dvaadvacetiletý Robinson žil s transgender spolubydlícím. Podle něj vyšetřovatelé původně chtěli, aby informace o genderové identitě spolubydlícího zůstaly utajeny, protože dotyčný „velmi spolupracuje“ s úřady.

Spolubydlící údajně nevěděl o činu a reagoval se zděšením na zprávu o zabití Kirka. Vyšetřovatelům poskytl zprávy, ve kterých mu Robinson napsal, že zabalil pušku do ručníku blízko Utah Valley University, kde došlo k vraždě. Spolubydlícího vyzval, aby ji vyzvedl.

Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy

Výše postavený činitel FBI též sdělil konzervativní stanici Fox News, že Robinson sdílel byt v Saint George v Utahu s mužem, který se stával ženou. Vyšetřovatelé se domnívají se, že dvaadvacetiletý mladík měl se svým spolubydlícím romantický vztah.

Portál New York Post uvádí, že podle veřejných dostupných údajů na stejné adrese jako Robinson žil dvaadvacetiletý Lance Twiggs. Jeho příbuzný údajně potvrdil, že byl Twiggs bydlel spolu s Robinsonem.

Motiv střelce zatím stále není známý. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, zda se Robinson nerozhodl zabít Kirka kvůli jeho kritickým názorům na transgender lidi.

Guvernér Utahu Spencer Cox uvedl, že podle jeho rodinných příslušníků Robinson začal být v poslední době více politický. Při večeři před návštěvou Kirka na univerzitě kritizoval aktivistu za jeho názory a obviňoval jej, že šíří nenávist.

„Nám i vyšetřovatelům je zcela jasné, že se jednalo o člověka, který byl hluboce indoktrinován levicovou ideologií,“ sdělil Cox listu The Wall Street Journal. Politické směřování Robinsona bylo předmětem spekulací. Jeho rodiče jsou republikáni, on sám je registrován jako nezávislý a doposud nebyl volit.

Vyšetřovatelé objevili na použitých i nevyužitých nábojích nápisy, které kombinovaly internetový slang, antifašistické odkazy i herní memy. Jeden z nich nesl slova „Oh bella ciao“, odkazující na píseň italského odboje z druhé světové války. Jiný obsahoval nápis „Hej, fašisto! Chytej!“ spolu s kódem pro letecký útok ze hry Helldivers 2.

Jeden náboj dokonce nesl posměšný vzkaz: „Pokud to čteš, jsi gay, LMAO“. Podle jeho příbuzných a známých byl Robinson vášnivým hráčem počítačových her a strávil značný čas online.

Udělal to můj dvojník, psal Robinson spolužákům

List The New York Times uvádí, že Robinson byl v kontaktu se svými spolužáky, i když byl stále na útěku. Vyplývá to z online skupinového chatu, který má list k dispozici. Robinson v něm na obavy svých vrstevníků, že americký prezident Donald Trump pošle do Utahu Národní gardu, odpověděl, že Utah je „rudý (republikánský) stát“. „Zcela jasně byl střelec z Kalifornie,“ dodal.

Trump dál útočí na levicové radikály, po Kirkově smrti klidní situaci aspoň guvernér

Jeden jeho spolužák sdílel FBI zveřejněné fotky hledaného podezřelého muže s tím, že vypadá jako Robinson. Ten odpověděl, že to je jeho „dvojník“, který se jej snaží dostat do maléru. „Tyler zabil Charlieho!!!!“ napsal další uživatel, zřejmě jako vtip.

Někteří účastníci chatu uváděli, že by mohli Robinsona nahlásit a získat odměnu 100 tisíc dolarů. „Jen pokud dostanu část,“ vtipkoval Robinson.

