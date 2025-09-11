Vyšetřovatelé mají záběry střelce na Kirka. Našli pušku a další stopy

Jedenatřicetiletý konzervativní politický aktivista a stoupenec prezidenta Donalda Trumpa Charlie Kirk byl zastřelen jedinou ranou do krku při středeční debatě v areálu Utah Valley University ve městě Orem.
Na jednom videu pořízeném před střelbou v kampusu Utah Valley University je vidět tmavý tvar vypadající jako člověk ležící na břiše na střeše, z níž vrah údajně střílel. „Někdo je tamhle na střeše,“ říká člověk, který pořídil video.
Na dalším videu se lidé v reakci na výstřely vyděšeně krčí. Na střeše jedné budovy je vidět rychle se pohybující černý tvar. Zda ale skutečně nějaké video zachytilo vraha, je nejasné.
Úřady na čtvrteční tiskové konferenci FBI potvrdily předběžné závěry, že střelec, pravděpodobně studentského věku, útočil ze střechy. Kriminalisté nyní mají k dispozici video, které zřejmě zachycuje pachatele, uvedl komisař pro veřejnou bezpečnost Beau Mason. Záběry ale v tuto chvíli zveřejněny nebudou.
„Zapojujeme technologie a metody identifikace,“ poznamenal Mason. „Pokud nebudeme úspěšní, obrátíme se na média a na veřejnost s žádostí o pomoc s identifikací. V tuto chvíli ale věříme svým schopnostem,“ dodal.
Kirk sekundy před smrtí zlehčoval střelby. Trumpův favorit dráždil, kritizoval i Kyjev
Agent FBI Robert Bohls uvedl, že podle dosavadních závěrů je střelec muž a že byla zajištěna zbraň, stopa po obuvi, otisk dlaně a předloktí. FBI podle Bohlse také vyšetřuje veškerá oznámení veřejnosti související s případem, dosud jich obdržela zhruba 130.
Kirk, který byl otcem dvou malých dětí, byl vlivným Trumpovým spojencem a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi. Kirk a Turning Point USA sehráli klíčovou roli při podpoře Trumpa mladými lidmi v prezidentských volbách loni v listopadu.
Vrah Trumpova spojence utekl. Prezident ze zabití Kirka viní radikální levici
Trump jeho smrt označil za politickou vraždu a nechal vlajky na vládních budovách na jeho počest do neděle spustit na půl žerdi. Zabití aktivisty odsoudili politici napříč americkým politickým spektrem, ale i řada zahraničních státníků, včetně českého premiéra Petra Fialy.
Trump oznámil, že Kirkovi udělí posmrtně Prezidentskou medaili svobody.