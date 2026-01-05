Podle týmu Proekt je Leonovová součástí Kirillova života od 80. let minulého století. S patriarchou, jehož občanské jméno je Vladimir Gundjajev, žije nepřetržitě od chvíle, kdy teprve stoupal v církevní hierarchii.
Jejich společný život začal poté, co se Gundjajev stal arcibiskupem ve Smolensku. Leonovová se s ním tehdy přestěhovala a později s ním žila v několika církevních rezidencích i luxusních soukromých sídlech.
V pravoslavné tradici mohou muži, kteří chtějí být kněžími, uzavřít manželství, ale pouze předtím, než jsou vysvěceni. Biskupové, metropolité a patriarcha musí žít v celibátu a soužití se ženami mají zakázané. Leonovová přesto řídí Kirillovu domácnost i osobní záležitosti. Rovněž ho doprovází na jeho domácích i zahraničních cestách.
Novinářka Ksenia Lučenková ve své knize o dějinách ruské pravoslavné církve cituje Gundjajevova známého, podle něhož je Leonovová hluboce zapojena do všech aspektů Kirillova každodenního života. „Ví, jak funguje každá část domácnosti, je zapojená do jeho vztahů s různými lidmi,“ míní.
Leonovová se dostala do povědomí veřejnosti v roce 2012 v souvislosti se skandálem kolem bytu v Moskvě, který patří Kirillovi. Když stavební práce v sousedním apartmá způsobily škody, byla to ona, kdo podal stížnost, čímž vyšlo najevo, že je v bytě přihlášená – stejně jako patriarcha.
|
Rusko nabízí alternativu civilizačního rozvoje, prohlásil patriarcha Kirill
Propagandista Vladimir Solovjov tehdy přispěchal na pomoc s vysvětlením, že Leonovová je ve skutečnosti Kirillovou sestřenicí, která v apartmá pobývá s další příbuznou. Ani badatelé, ani Proekt ale v archivech nenašli informace svědčící o tom, že jsou duchovní a žena příbuzní.
Leonovová je navíc majitelkou rozlehlého bytu v Petrohradě a spolumajitelkou realitní společnosti Vladolid, což je jméno, které zřejmě vzniklo spojením jmen Vladimir a Lidia. Žena vlastní i několik luxusních vozů, pozemky a vilu v obci Sivkovo nebo byt za 60 milionů rublů v centru Moskvy. Její majetkové zázemí odpovídá vzorci typickému pro neoficiální partnerky vysoce postavených státních činitelů v Rusku.
Přestože Proekt uvedl, že nemůže s jistotou potvrdit intimní vztah, Leonovová podle nich splňuje definici patriarchovy družky.