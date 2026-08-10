„Obecně platí, že u hlavních typů raketových zbraní v současné době plní svůj měsíční plán na 110–120 procent,“ řekl Skibickyj v rozhovoru pro portál RBK-Ukraine. Například v červenci Rusové vyrobili 87 raket Ch-101, i když původní plán byl 72 kusů. Podobně na červenec plánovali 26 kusů Kalibru a vyrobili 29.
Rusové tedy splnili výrobní plán Ch-101 na 140 procent a v případě Kalibru na 112 procent. Ještě lépe se jim dařilo v případě střely s plochou dráhou letu Ch-35, kdy plán splnili na 200 procent. Rusko již k 3. srpnu dokázalo dostát i ročnímu výrobnímu plánu raket Zirkon a Onyx. Zirkonů vyprodukovalo 33 kusů, Onyxů 60.
„Moskva se zaměřuje na výrobu určitých zbraní a přerozděluje na ně finanční prostředky. Tento trend pozorujeme zhruba od druhého čtvrtletí letošního roku,“ podotýká Skibickyj. Podle něj jde o logický přístup, že se Rusové snaží navýšit produkci těch raket, které mají výsledky a pro které mají komponenty.
„Rusové mohli zvýšit produkci balistických raket i díky tomu, že prozatím přestali vyrábět Kinžaly. Raketové palivo se tedy již nepoužívá pro Kinžaly, ale pro jiné balistické rakety,“ upřesňuje zástupce šéfa rozvědky. „Kromě toho pozastavili výrobu a používání raket Ch-32, takže finanční prostředky a komponenty, které na ně byly přiděleny, byly přerozděleny na jiné typy raket, které jsou považovány za účinnější.“
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Podle Skibického se Rusové snažili zlepšit přesnost Ch-32. Protože se jim to ale nedařilo, ustoupili od plánů na jejich hromadnou výrobu. Podobně se ukázalo, že Kinžal není tak přesný, jak by chtěli.
„Odchylka od cíle by neměla překročit 5–7 metrů, a v jejich případě to bylo 30 metrů nebo více,“ poukazuje na problémy hypersonické střely vychvalované ruským prezidentem Vladimirem Putinem, před níž údajně není obrany.
Ruská armáda nyní využívá zvýšené produkce raket, především těch balistických, aby je ve velkých počtech vysílala na Ukrajinu. Ta trpí nedostatkem raket do protivzdušných systémů Patriot, takže je nedovede zastavit. Rusové toho hodlají využít.
Zároveň ustupují od útoků běžnými drony, na které Ukrajinci dokázali najít účinnou odpověď. Produkci nyní soustředí především na takzvané proudové drony Geraň-4 a Geraň-5. „V jednom z nedávných útoků tvořily proudové drony 50 procent,“ podotkl Skibickyj. Tento typ dronu je rychlejší než jiné varianty a pro ukrajinskou obranu představuje výzvu.