Dezerce ano, dětské porno ne. Americký voják, který uprchl do KLDR, se přizná

„Vojín americké armády Travis King převezme odpovědnost za své chování a přizná vinu,“ uvedl Kingův právník Frank Rosenblatt. Armáda proti němu podala čtrnáct obvinění, uvádí stanice CNN. „K pěti z nich, včetně dezerce, se přizná,“ dodal Rosenblatt.

King se dále přizná k neuposlechnutí příkazů nadřízených důstojníků a k napadení poddůstojníka. Dalších devět americká armáda stáhne, včetně obvinění z držení dětské pornografie, tvrdí Rosenblatt.

K vynesení rozsudku dojde 20. září na vojenské základně Fort Bliss v Texasu.

Třiadvacetiletý King loni v červenci bez povolení překročil ostře střeženou hranici mezi Jižní Koreou a KLDR. Do izolované země se dostal poté, co se měl vrátit do USA z Jižní Koreje, kde byl údajně zadržen za napadení v klubu v Soulu.

V KLDR byl pak zadržen jako první Američan po téměř pěti letech. Severokorejská média tvrdila, že King utekl proto, že se mu „nelíbilo nelidské chování a rasová diskriminace“ v americké armádě a také proto, že „byl rozčarován nerovnostmi v americké společností“.

KLDR ho po dvou měsících vyhostila. Není jisté proč, podle amerických úřadů zřejmě Severokorejci usoudili, že má jen malou informační hodnotu. Spojené státy uvedly, že hlavním zprostředkovatelem jednání se Severní Koreou o vydání Kinga bylo Švédsko, při jeho převozu do USA pomohla Čína.