„Modro-žlutá vlajka na Kinburnské kose. Díky silné palbě donutily Jižní obranné síly okupanty k ústupu z obsazených pozic, probíhá evakuace přeživších vojáků, okupanti opouštějí své obranné linie,“ napsaly ukrajinské obranné síly na sociálních sítích.
Ukrajinská soukromá tisková agentura Unian připomněla, že o ústupu Rusů už dříve informovali ukrajinští partyzáni ze skupiny Ateš. Podle jejich tvrzení Rusové z 337. pluku pozice opustili kvůli nedostatku munice, paliva a potravin. Agentuře logistické problémy potvrdil i mluvčí ukrajinských Jižních obranných sil Vladyslav Vološyn. „Je ale předčasné tvrdit, že tento opěrný bod již opustili,“ připouští.
Informace o postupném stahování ruských jednotek z Kinburnské kosy se objevily již na začátku června. „Ruští vojáci stále hůře čelí ukrajinským dronům a obranu oblasti oslabuje také nedostatek personálu,“ uvedlo tehdy hnutí Ateš.
„Na kose zůstávají už jen zbytky jednotek, které nedokážou udržet obranu. Logistický systém okupantů se v tomto úseku definitivně zhroutil,“ dodalo.
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Rusové se stahují z Kinburnské kosy, hlásí partyzáni. Ukrajinci jim přeťali zásobování
Kinburnská kosa je písečný pás vybíhající do Černého moře, který se nachází na pomezí Mykolajivské a Chersonské oblasti. Rusům slouží jako důležitý opěrný bod, z něhož mohou sledovat pohyb lodí v ústí Dněpru a podnikat útoky proti ukrajinským pozicím v okolí Očakivu. Rusové ji mají pod kontrolou od začátku války v roce 2022. Obsadili ji krátce po začátku plnohodnotné invaze.