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Rusové se stahují. Na Kinburnské kose zavlála ukrajinská vlajka

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  15:49
Nad Kinburnskou kosou vlaje ukrajinská vlajka, hlásí ukrajinské Jižní obranné síly. Tvrdí, že donutily ruské jednotky v oblasti k ústupu kvůli nedostatku munice, paliva a potravin. O postupném úpadku ruské kontroly nad oblastí informovaly ukrajinské síly již na začátku června. Rusko Kinburnskou kosu drželo od začátku invaze. V probíhajícím konfliktu nelze informace jednoznačně ověřit.

„Modro-žlutá vlajka na Kinburnské kose. Díky silné palbě donutily Jižní obranné síly okupanty k ústupu z obsazených pozic, probíhá evakuace přeživších vojáků, okupanti opouštějí své obranné linie,“ napsaly ukrajinské obranné síly na sociálních sítích.

Ukrajina hlásí vztyčení vlajky na Kinburnské kose po ústupu ruských jednotek
Kinburnská kosa v Mykolajivské oblasti na Ukrajině
Kinburnská kosa v Mykolajivské oblasti na Ukrajině
Ruští vojáci operují na Kinburnské kose. (23. srpna 2024)
20 fotografií

Ukrajinská soukromá tisková agentura Unian připomněla, že o ústupu Rusů už dříve informovali ukrajinští partyzáni ze skupiny Ateš. Podle jejich tvrzení Rusové z 337. pluku pozice opustili kvůli nedostatku munice, paliva a potravin. Agentuře logistické problémy potvrdil i mluvčí ukrajinských Jižních obranných sil Vladyslav Vološyn. „Je ale předčasné tvrdit, že tento opěrný bod již opustili,“ připouští.

Informace o postupném stahování ruských jednotek z Kinburnské kosy se objevily již na začátku června. „Ruští vojáci stále hůře čelí ukrajinským dronům a obranu oblasti oslabuje také nedostatek personálu,“ uvedlo tehdy hnutí Ateš.

„Na kose zůstávají už jen zbytky jednotek, které nedokážou udržet obranu. Logistický systém okupantů se v tomto úseku definitivně zhroutil,“ dodalo.

Rusové se stahují z Kinburnské kosy, hlásí partyzáni. Ukrajinci jim přeťali zásobování

Kinburnská kosa je písečný pás vybíhající do Černého moře, který se nachází na pomezí Mykolajivské a Chersonské oblasti. Rusům slouží jako důležitý opěrný bod, z něhož mohou sledovat pohyb lodí v ústí Dněpru a podnikat útoky proti ukrajinským pozicím v okolí Očakivu. Rusové ji mají pod kontrolou od začátku války v roce 2022. Obsadili ji krátce po začátku plnohodnotné invaze.

Kinburnská kosa

Kinburnská kosa

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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