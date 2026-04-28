Trumpová jako budoucí vdova? Jen mírné rýpnutí o věkovém rozdílu, hájí se Kimmel

Dva dny po odvysílání talk show, v níž komik vtip učinil, se Trump zúčastnil galavečera, na který se pokusil proniknout střelec. Jedenatřicetiletý podezřelý Cole Tomas Allen si v pondělí u soudu vyslechl obvinění z pokusu o atentát na prezidenta.
Kimmel v pondělním vysílání svého pořadu řekl, že ho mrzí, že prezident a všichni ostatní na sobotní večeři s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu měli tak traumatický a děsivý zážitek.
Čeká, až bude vdova, žertoval komik o Melanii. Měli by ho vyhodit, běsnil Trump
„Souhlasím, že bychom měli odmítat nenávistnou a násilnou rétoriku. Já tak činím a myslím, že skvělým začátkem, jak to trochu zmírnit, by bylo promluvit si na tohle téma s vaším manželem,“ řekl Kimmel na adresu Trumpové.
Za nenávistnou a násilnou rétoriku, jejímž cílem je rozdělit zemi, komikův vtip v pondělí označila první dáma na sociální síti X. „Jeho monolog o mé rodině není komedie – jeho slova jsou jedovatá a prohlubují politickou nemoc v Americe,“ napsala.
Kimmel ve čtvrtečním pořadu komentoval záběry, na nichž Trumpová v černém oděvu sedí vedle syna Barrona. „Podívejte se na Melanii, je tak krásná. Paní Trumpová, záříte, jako kdybyste už čekala, až budete vdovou,“ řekl Kimmel, načež se na záběrech ozval smích.
Čtvrteční vysílání talk show, jejíž tvůrci si často tropí žerty z prezidenta včetně jeho vztahu k manželce Melanii, zprvu nevyvolalo žádné mimořádné reakce. Po sobotním incidentu se však kromě Trumpové ostře opřel do Kimmela i prezident.
„Oceňuji, že tolik lidí je pobouřeno Kimmelovou zavrženíhodnou výzvou k násilí... Disney a ABC by měly Jimmyho Kimmela okamžitě propustit,“ napsal Trump na své síti Truth Social, kde se obrátil na televizi i jejího vlastníka.
Trumpa i jeho ženu po pondělní střelbě při galavečeru ve washingtonském hotelu Tajná služba Spojených států odvedla do bezpečí, nikomu z činitelů Bílého domu se nic nestalo, zasažen byl jeden agent. Allen podle médií uvedl, že jeho cílem byli představitelé Trumpovy administrativy.
Prezident se již loni úspěšně domáhal zrušení Kimmelova pořadu po jeho komentářích souvisejících se smrtí konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. Poté, co byl blízký Trumpův spojenec, rozhlasový moderátor a podcaster zastřelen v Utahu, řekl Kimmel, že se „banda kolem Trumpova hnutí MAGA“ snaží na Kirkově vraždě vydělat politické body.
Televize ABC nakrátko pozastavila výrobu Kimmelovy show, která se však po široké kritice tohoto kroku přes Trumpův nesouhlas vrátila na obrazovky.