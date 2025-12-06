Guilfoyleová přistála v Aténách 1. listopadu a obratem se stala hlavním tématem zpráv. Její oblíbený řecký zpěvák pro ni uspořádal uvítací večírek v nočním klubu, kam se sjeli ministři, podnikatelé i celebrity.
Pozornost ještě zesílila, když šestapadesátiletá ambasadorka dorazila na oslavu Dne díkůvzdání Americko-helénské obchodní komory v průsvitných šatech. „Kalispera,“ prohodila a vysloužila si potlesk.
Virálním se stalo také její setkání s prezidentem Konstantinosem Tassoulasem, kterému vyprávěla, jak Řecko objevila během svých líbánek.
Někdejší moderátorka Fox News a vystudovaná právnička Guilfoyleová nezahálela ani na poli diplomacie. Během několika dní dotáhla dohodu, jež umožní americké společnosti ExxonMobil zahájit první hlubokomořskou těžbu v Řecku po více než 40 letech. Jde o krok, který řeckou vládu vzdaluje od klimatických plánů Evropské unie.
Guilfoyleová se podle portálu Politico zasadila také o dokončení dalšího klíčového projektu. Řecko v listopadu uzavřelo smlouvu s Kyjevem o dovozu amerického zkapalněného zemního plynu, aby Ukrajině pomohlo přečkat zimu. Díky tomu se Atény staly prvním státem EU, jenž se přímo zapojil do plánu Washingtonu nahradit ruský plyn americkým LNG.
Ambasadorka se zúčastnila podpisu a stála mezi řeckým premiérem Kyriakosem Mitsotakisem a prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Zlovolná pomluva, soptí Čína
Z Bílého domu zazněla chvála, jinde ale Guilfoyleová sklidila bouři. Peking rozhněvala poté, co označila čínskou kontrolu nad přístavem Pireus za nešťastnou a naznačila možnost přehodnocení jeho vlastnictví. Čínský velvyslanec její slova odsoudil jako „zlovolnou pomluvu“.
Jen několik dní poté Řecko urychlilo plán na výstavbu nového přístavu v Elefsině podporovaný USA. Stalo se tak po setkání Guilfoyleové s řeckým ministrem rozvoje. Podle expertů je projekt součástí washingtonské strategie na omezení regionálního vlivu Pekingu.
Řecká opozice Guilfoyleovou obratem obvinila z překračování pravomocí a premiéra Mitsotakise z toho, že dovoluje USA diktovat domácí politiku. „Nejsme země, kde velvyslanec ohlašuje vládní rozhodnutí,“ řekla členka hnutí PASOK a bývalá eurokomisařka Anna Diamantopoulouová.
Levicová Syriza zase kritizuje dohody o podmořské těžbě i LNG s tím, že se Řecko mění v nástroj amerických energetických společností místo toho, aby samo určovalo svou strategickou orientaci.
Ambasadorka, která je exmanželkou kalifornského guvernéra Gavina Newsoma a expartnerkou Trumpova syna Donalda mladšího, chce během své mise zapracovat také na armádních vazbách.
Minulý měsíc oznámila, že Řecko se oficiálně připojilo k Programu partnerství států USA. Tato iniciativa americké Národní gardy, prohlubuje vojenskou a civilní spolupráci se spojeneckými národy.