Ruský ministr obrany se v Pchjongjangu sešel s Kimem, jednali o Ukrajině

Kim při setkání s Belousovem řekl, že „USA a Západ přiměly kyjevské úřady k útoku na ruské území vlastními údernými zbraněmi dlouhého doletu“. Rusko by podle něj mělo podniknout kroky, aby „nepřátelské síly zaplatily vysokou cenu“, uvedla tisková agentura KCNA. O tom, zda Kim a Belousov jednali o rozmístění severokorejských vojsk v Rusku, se ale zdroje z KLDR nezmiňují, píše Reuters.

Severní Korea podle Soulu a Západu poskytuje Rusku do války proti Ukrajině munici, rakety a naposledy i severokorejské vojáky.

Před dvěma dny byl ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov na návštěvě Soulu a jihokorejský prezident Jun Sok-jol při setkání s ním vyzval ke společné odpovědi na nasazení tisíců severokorejských vojáků na straně Ruska v bojích na Ukrajině.

Prezident nezmínil, zda se sjednalo o možných dodávkách zbraní ze Soulu do Kyjeva, napsala agentura AP. Většina obyvatel Jižní Koreje podle agentury Kjódó s takovými dodávkami nesouhlasí.

Ukrajina již dříve požádala Soul o zbraně a Soul uvedl, že by takovou pomoc mohl zvážit v závislosti na budoucích krocích Ruska a Severní Koreje. Západní diplomat sdělil agentuře Reuters, že za zavřenými dveřmi pse diskutuje o systémech vzdušné obrany určených k sestřelování letounů a střel, ale vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách vneslo do rozhovorů nejistotu. Zvolený americký prezident, který se do Bílého domu vrátí 20. ledna, má výhrady k vojenské podpoře Ukrajiny čelící ruské invazi.