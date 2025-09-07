Trump se tiše chystá do Asie. Může se tam setkat s Kimem i Si Ťin-pchingem

Autor:
  16:38
Na říjnovou cestu do Jižní Koreje se potichu připravuje americký prezident Donald Trump a jeho nejvyšší poradci. Zúčastnil by se tam setkání ministrů obchodu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC). V úvahu připadají i schůzky se Si Ťin-pchingem a Kim Čong-unem.
CNN to sdělili tři představitelé Trumpovy administrativy. Summit, který se má konat ve městě Gyeongju mezi koncem října a začátkem listopadu, je podle nich klíčovou příležitostí pro Trumpa setkat se s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem.

Úředníci vedou vážné diskuse o bilaterálním setkání dvou státníků, ale žádné konkrétní plány zatím neuvedli. V telefonním hovoru minulý měsíc Si pozval Trumpa a jeho manželku na návštěvu Číny, což americký prezident opětoval, ale datum návštěvy si nestanovili.

„Probíhají jednání o návštěvě Jižní Koreje, která by se zaměřila na ekonomickou spolupráci,“ prozradil CNN představitel Bílého domu. Mezi další cíle patří diskuse o obchodu, obraně a civilní jaderné spolupráci, dodal nejmenovaný zdroj.

Možné je i setkání s Kim Čong-unem

Ačkoli větší pozornost Trumpova administrativa věnuje organizaci potenciálního setkání se Si Ťin-pchingem, přítomnost amerického prezidenta v regionu by mu také umožnila znovu usednout k jednacímu stolu se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.

Jihokorejský prezident Lee Jae Myung pozval Trumpa na summit APEC už při osobním setkání minulý týden a naznačil, že tato událost by mohla Trumpovi poskytnout příležitost setkat se právě také s Kimem, uvedly zdroje obeznámené s jednáním.

Soul chce zmírnit napětí. U hranic s KLDR odstranil ampliony s propagandou

Při svém vystoupení před novináři Trump Leeovi řekl, že by s takovým setkáním souhlasil. „Rád by se se mnou setkal,“ prohlásil Trump o severokorejském vůdci.

Si Ťin-pching tento týden v Pekingu při summitu přivítal Kima, ruského prezidenta Vladimira Putina i indického premiéra Narendru Modiho. Trump jejich setkání opakovaně kritizoval.

Čína s USA nadále jednají o clech

„Přeji prezidentu Si a úžasným lidem Číny skvělý a trvalý den oslav. Prosím, vyřiďte mé nejvřelejší pozdravy Vladimíru Putinovi a Kim Čong-unovi, kteří spolu kují pikle proti Spojeným státům americkým,“ psal Trump na sociální sítě v době, kdy se lídři účastnili čínské vojenské přehlídky.

„Vypadá to, že jsme ztratili Indii a Rusko ve prospěch nejhlubší a nejtemnější Číny. Přeji jim společnou dlouhou a prosperující budoucnost,“ uvedl později v komentáři společné fotky těchto státníků.

„Můj vztah s nimi všemi je dobrý. Jak velmi dobrý, to se dozvíme během příštího týdne nebo dvou,“ řekl Trump později při setkání s polským prezidentem v Oválné pracovně.

Nový řád, otřes v geopolitice. Trump spojil miliardové velmoci proti Západu

Obchodní válka mezi dvěma největšími světovými ekonomikami se naplno rozhořela v dubnu. Trump tehdy uvalil na čínský dovoz clo ve výši 145 % a Čína reagovala odvetným clem ve výši 125 % na americké zboží.

Momentálně ale cla Trump odložil. Zástupci USA i Číny pokračují v jednání, jehož součástí jsou i osobní setkání obou stran v Evropě. Cla měla být původně obnovena už minulý měsíc. Trump ale podepsal výkonný příkaz, který jejich uvalení pozastavil až do listopadu.

