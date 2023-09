Lukašenko chce „trochu práce“, obnovil by osu Minsk - Moskva - Pchjongjang

Severokorejský lídr Kim Čong-un a ruský prezident Vladimir Putin se sešli na kosmodromu Vostočnyj na ruském Dálném východě. Oba vůdci si přislíbili podporu, a Moskva navíc i pomoc Severní Koreji s vysláním satelitů do vesmíru.

O středečních rozhovorech s Kimem pak Putin v pátek informoval Lukašenka. Hlavy států se sešly v černomořském letovisku v Soči.

„Chtěl bych vás informovat o diskusi která byla poměrně důležitá, a také se dotknout nejpalčivější otázky – situace na Ukrajině,“ řekl Putin na začátku setkání lídrů.

A Lukašenko reagoval.: „Mohli bychom uvažovat o třístranné spolupráci. Myslím, že i tam by se našlo trochu práce pro Bělorusko,“ zaznělo z jeho úst podle agentury AP.

Kim Čong-un v pátek navštívil ruské město Komsomolsk na Amuru na východě země a tamní letecký závod, kde se vyrábějí stíhačky. V sobotu má na programu návštěvu Vladivostoku.

Do Ruska se vydal poprvé od roku 2019. Naproti tomu Lukašenko, jehož běloruský autoritativní režim závisí na podpoře Ruska, letos s Putinem jednal už posedmé, podotkla agentura AP.

„Samy páchají zločin,“ kritizoval Putin USA

Ukrajina široce využívá kazetovou munici dodanou ze Spojených států, uvedl dále ruský prezident na schůzce s běloruským vůdcem. Obvinil v této souvislosti USA, že ukrajinským prostřednictvím dělají něco, co samy pokládají za zločin.

USA ani Ukrajina a Rusko úmluvu, která užívání tohoto typu střeliva zakazuje, nepodepsaly. Ruská vojska, která před více než 18 měsíci vpadla do sousední země, podle věrohodných důkazů používají kazetovou munici také.

„Je jedna země, která se považuje za výjimečnou. Jsou to Spojené státy,“ řekl v pátek Putin na úvod svého jednání s Lukašenkem. „Dokonce i to, co samy pokládají za zločin, samy sobě povolují dělat. Vždyť USA používají kazetovou munici. V daném případě tak činí rukama Ukrajinců,“ prohlásil podle agentury TASS.

Podle mezinárodních organizací, včetně OSN, existují důvěryhodné důkazy o tom, že ruská vojska kazetovou munici používají od prvního dne agrese proti Ukrajině. Zakrátko tuto munici použili podle západních médií i Ukrajinci. Ti nově používají i munici dodanou ze Spojených států. Mnohé země se zavázaly kazetovou munici nepoužívat kvůli ohrožení, které může představovat pro civilní obyvatelstvo.