Kim na inspekci stavby památníku ukázal práci s lopatou a řídil ještěrku

Informují weby Koretimes či The Chosun Daily.
Deníky zmiňují že Kim Čong-un při této příležitosti také nasedl do vysokozdvižného vozíku a osobně povozil svou dceru Kim Ču-e a několik úředníků.
Kim Čong při inspekci stavby památníků vojákům padlých na straně Ruska.
Weby informují, že Kim staveniště památníku navštívil nejen se svou dcerou, ale rovněž s vysokými představiteli strany, vlády a armády. Doprovázela ho také manželka a sestra.
Pamětní síň Kim popsal jako „monumentální symbol éry, který představuje hrdinství vynikajících synů korejského lidu“.
„Spolu s výstavbou této pamětní sítě bude náš lid oslavovat významné svátky, včetně výročí vítězství ve válce, spolu s hrdiny a mocně tak světu demonstrovat nesmrtelnost naší velké vlasti Korejské lidově demokratické republiky a neporazitelnost Korejské lidové armády,“ cituje web severokorejského vůdce.