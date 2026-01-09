Kim na inspekci stavby památníku ukázal práci s lopatou a řídil ještěrku

Severokorejský vůdce Kim Čong-un začátkem týdne navštívil na okraji Pchjongjangu staveniště památníku vojákům padlým v boji na straně Ruska. Při inspekci se také chopil lopaty a zasadil pamětní strom.

Informují weby Koretimes či The Chosun Daily.

Deníky zmiňují že Kim Čong-un při této příležitosti také nasedl do vysokozdvižného vozíku a osobně povozil svou dceru Kim Ču-e a několik úředníků.

Kim Čong při inspekci stavby památníků vojákům padlých na straně Ruska.

Weby informují, že Kim staveniště památníku navštívil nejen se svou dcerou, ale rovněž s vysokými představiteli strany, vlády a armády. Doprovázela ho také manželka a sestra.

Pamětní síň Kim popsal jako „monumentální symbol éry, který představuje hrdinství vynikajících synů korejského lidu“.

„Spolu s výstavbou této pamětní sítě bude náš lid oslavovat významné svátky, včetně výročí vítězství ve válce, spolu s hrdiny a mocně tak světu demonstrovat nesmrtelnost naší velké vlasti Korejské lidově demokratické republiky a neporazitelnost Korejské lidové armády,“ cituje web severokorejského vůdce.

Kim na inspekci stavby památníku ukázal práci s lopatou a řídil ještěrku

