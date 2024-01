Kim zavelí k mohutnému útoku na jihokorejské ostrovy, obávají se v USA

Podle deníku The New York Times před tímto severokorejským nebezpečím varoval například ve čtvrtek zástupce poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jonathan Finer. „Severní Korea se rozhodla pokračovat ve velmi negativní cestě,“ řekl na diskusním fóru ve Washingtonu.

Kimovy výhrůžky jsou v současnosti mnohem agresivnější, než byly v minulosti, soudí další nejmenovaní činitelé, kteří jeho výroky pečlivě monitorují a porovnávají. Vůči Jižní Koreji již podle nich projevuje vyloženě otevřené nepřátelství. Jako varování by se tedy měla severokorejská hrozba brát vážně, soudí.

Údery by mohly být provedeny stejným způsobem jako v roce 2010, kdy se obě strany vyhnuly úplné eskalaci konfliktu. Tehdy Severní Korea ostřelovala jihokorejský ostrov. Po vzájemné dělostřelecké palbě, která měla za následek ztráty životů vojáků na obou stranách a smrt civilistů na jihu, nepřátelské akce zase ustaly.

A o půl roku dříve KLDR potopila jihokorejskou korvetu pomocí torpéda odpáleného z ponorky. K odpovědnosti za tragédii, která zabila desítky jihokorejských námořníků, se ale Pchjongjang nehlásil. A ačkoli bylo zřejmé, odkud vítr vane, Soul ukázal na Severokorejce až po důkladném prošetření události. To už však vášně opadly a Jižní Korea žádnou odvetnou akci nakonec nepodnikla.

Podle americké expertky na KLDR Jean Lee jsou Kimova prohlášení zaměřena na destabilizaci situace na Korejském poloostrově a na vytváření neustálého napětí. Dodala, že Kim by mohl opět udeřit na jihokorejské ostrovy, kde je sporná námořní hranice.

Další pozorovatelé uvádějí, že situace na Korejském poloostrově „je nebezpečnější, než byla kdykoli od začátku června 1950“, kdy Kimův děda Kim Ir-sen napadl Jižní Koreu. Podle nich Severní Korea „učinila strategické rozhodnutí jít do války“.

To nicméně americká rozvědka odmítá. Odůvodňuje to tím, že Severní Korea v současnosti posílá Rusku příliš velké množství zbraní pro jeho útoky na Ukrajině. Opakování invaze do Jižní Koreje tak nevidí jako reálné.

28. prosince 2023