Kim Ču-e, které je odhadem mezi 10 a 12 lety, je podle Jihokorejské tajné služby nejpravděpodobnějším následovníkem v dynastii. Její otec ji proto pomalu představuje veřejnosti jako budoucí tvář režimu. Obléká se do luxusních kabátů značky Dior, generálové se jí klaní a její existence je veřejným manifestem moci rodu Kimů.
Podle analytiků se s ní začalo jednat jako „s dvojkou Severní Koreje nejen doma, ale i v zahraničí.“ Důkazem toho je její první zahraniční veřejně známá návštěva Číny letos v září.
Kim už ji stihl představit i ruskému velvyslanci, stejně jako ruským činitelům, kteří navštívili KLDR. O její sílící roli v Severní Koreji svědčí i to, že prakticky nahradila svou matku, první dámu Ri Sol-ču, na veřejných akcí a objevuje se místo ní.
Sám Kim Čong-un ale ve stejném věku zmizel ze zraku i těm nejbližším v KLDR, aby svá mladá léta strávil ve Švýcarsku. Jakožto údajný syn severokorejských diplomatů navštěvoval, pod aliasem Pak Un, německy mluvící veřejnou školu v Bernu. Právě tato skrytá kapitola jeho života nabízí fascinující kontrast k současné výchově jeho nástupkyně.
Jedním z nejcennějších zdrojů informací o tomto období jsou vzpomínky Joãa Micaela, syna zaměstnance portugalské ambasády. Když Kim nastoupil do třídy 6A, posadil se právě vedle něj a mezi chlapci rychle vzniklo velké přátelství. Micaelo, který se dnes živí jako šéfkuchař, vzpomínal pro web The Daily Beast na Kima jako na fajn kluka a kamaráda se smyslem pro humor, s nímž zažil spoustu zábavy.
Jelikož ani jeden z nich nepatřil mezi premianty, zařadili je do slabší skupiny. Tam fungovala jejich vzájemná spolupráce: João pomáhal Kimovi s němčinou, zatímco Kim na oplátku doučoval Joãa matematiku. I když se budoucí diktátor svému příteli jednou svěřil se svým skutečným původem, Micaelo tomu nevěřil. Pravda mu došla až v roce 2011, kdy se tvář jeho starého kamaráda objevila v médiích s titulem „Velký nástupce“.
Basketbalista v teplákovce
Ačkoliv byl Kim v soukromí vnímán jako dobrosrdečný, jeho veřejná persona ve škole odhalovala i stinné stránky. Jeho největší vášní byl basketbal. Byl prý až posedlý legendou Chicago Bulls Michaelem Jordanem.
Na hřišti se tichý chlapec měnil v agresivního a soutěživého hráče. Jak vzpomíná pro zpravodajský web spolužák Marco Imhof, Kim bytostně nenáviděl prohry; když se nedařilo, klel a v návalu frustrace dokázal i tlouct hlavou o zeď.
Proměním KLDR v socialistický ráj, sliboval Kim na pompézních oslavách výročí strany
Jeho posedlost se projevovala i v šatníku. Vlastnil rozsáhlou sbírku drahých bot Nike Air Jordans, přičemž spolužák Nikola Kovacevic odhadl cenu některých párů na více než 200 dolarů. Kim byl také známý tím, že neustále nosil teplákové soupravy. Džíny, v KLDR vnímané jako symbol amerického imperialismu, pro něj byly zapovězené.
Pobyt v Bernu nebyl pro Kima bezproblémový. Bojoval se švýcarskou němčinou, což vedlo k časté frustraci. Bývalí spolužáci uvedli, že když se nedokázal vyjádřit, reagoval fyzickou agresí – kopáním do holení či dokonce pliváním. Časem však podle svědectví částečně „roztál“ a stal se společenštějším, přestože zůstal introvertem, který se vyhýbal kontaktu s dívkami a působil spíše samotářsky.
Demokracie ve školních osnovách
Paradoxem Kimova vzdělání je obsah výuky, kterou absolvoval. Učitel Michel Riesen vzpomíná, že osnovy zahrnovaly témata jako demokracie a lidská práva, přičemž se žáci učili o ikonách svobody, jako byli Martin Luther King Jr. nebo Nelson Mandela. Riesen věřil, že tyto hodnoty v mladém chlapci zanechají stoupu.
Kolem Velikonoc roku 2001 však Kimova švýcarská kapitola náhle skončila. Oznámil Micaelovi, že mu otec nařídil návrat do vlasti, a krátce nato zmizel, aniž by se s ostatními stihl rozloučit.
Příběh přátelství však neskončil odchodem ze školy. João Micaelo zůstal s Kimem v kontaktu i v dospělosti a v letech 2012 a 2013 jej v KLDR navštívil. Díky tomu mohl vyvrátit některé spekulace jihokorejských tajných služeb – například potvrdil, že mu Kim nikdy neřekl o existenci svého syna.
Navzdory propastně rozdílným životům, které kamarády z dětství dělí, by si Micaelo přál se svým bývalým spolužákem znovu promluvit. „Pokud budeš mít někdy čas, prosím, ozvi se mi. Rád bych zavzpomínal,“ vzkázal mu portugalský přítel přes média.