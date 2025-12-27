Diktátor Kim zasvětil dceru politice v mladém věku. Sám trávil dětství v Evropě

Autor:
  14:00
Po boku severokorejského vůdce se častěji začíná objevovat jeho dcera Kim Ču-e, státními médii titulována jako „nejmilovanější dítě“. Kim ale v jejím věku zažíval jinou výchovu. Jeho dospívání neprovázely vojenské přehlídky ani záře reflektorů. Právě naopak. Svět o něm neměl ani tušení. Žil v utajení uprostřed demokratické Evropy. Spolužáci ze Švýcarska vzpomínají na jeho tajná léta.
Kim Čong-un (pátý v horní řadě) na třídní fotografii ze švýcarské školy.

Kim Čong-un (pátý v horní řadě) na třídní fotografii ze švýcarské školy. | foto: X:@fasc1nate

Otevření turistického střediska na východním pobřeží KLDR se zúčastnil i vůdce...
Vládce KLDR Kim Čong-un se svou dcerou Kim Ču-e při setkání s ruskou ministryní...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un v zábavním parku v Pchjongjangu (27. července
Kim Čong-un (pátý v horní řadě) na třídní fotografii ze švýcarské školy.
19 fotografií

Kim Ču-e, které je odhadem mezi 10 a 12 lety, je podle Jihokorejské tajné služby nejpravděpodobnějším následovníkem v dynastii. Její otec ji proto pomalu představuje veřejnosti jako budoucí tvář režimu. Obléká se do luxusních kabátů značky Dior, generálové se jí klaní a její existence je veřejným manifestem moci rodu Kimů.

Podle analytiků se s ní začalo jednat jako „s dvojkou Severní Koreje nejen doma, ale i v zahraničí.“ Důkazem toho je její první zahraniční veřejně známá návštěva Číny letos v září.

Kim už ji stihl představit i ruskému velvyslanci, stejně jako ruským činitelům, kteří navštívili KLDR. O její sílící roli v Severní Koreji svědčí i to, že prakticky nahradila svou matku, první dámu Ri Sol-ču, na veřejných akcí a objevuje se místo ní.

Kim vzal dceru na první zahraniční cestu, Číňané ji vítali jako jeho nástupkyni

Sám Kim Čong-un ale ve stejném věku zmizel ze zraku i těm nejbližším v KLDR, aby svá mladá léta strávil ve Švýcarsku. Jakožto údajný syn severokorejských diplomatů navštěvoval, pod aliasem Pak Un, německy mluvící veřejnou školu v Bernu. Právě tato skrytá kapitola jeho života nabízí fascinující kontrast k současné výchově jeho nástupkyně.

Jedním z nejcennějších zdrojů informací o tomto období jsou vzpomínky Joãa Micaela, syna zaměstnance portugalské ambasády. Když Kim nastoupil do třídy 6A, posadil se právě vedle něj a mezi chlapci rychle vzniklo velké přátelství. Micaelo, který se dnes živí jako šéfkuchař, vzpomínal pro web The Daily Beast na Kima jako na fajn kluka a kamaráda se smyslem pro humor, s nímž zažil spoustu zábavy.

Jelikož ani jeden z nich nepatřil mezi premianty, zařadili je do slabší skupiny. Tam fungovala jejich vzájemná spolupráce: João pomáhal Kimovi s němčinou, zatímco Kim na oplátku doučoval Joãa matematiku. I když se budoucí diktátor svému příteli jednou svěřil se svým skutečným původem, Micaelo tomu nevěřil. Pravda mu došla až v roce 2011, kdy se tvář jeho starého kamaráda objevila v médiích s titulem „Velký nástupce“.

Kim Čong-un (pátý v horní řadě) na třídní fotografii ze švýcarské školy.

Basketbalista v teplákovce

Ačkoliv byl Kim v soukromí vnímán jako dobrosrdečný, jeho veřejná persona ve škole odhalovala i stinné stránky. Jeho největší vášní byl basketbal. Byl prý až posedlý legendou Chicago Bulls Michaelem Jordanem.

Na hřišti se tichý chlapec měnil v agresivního a soutěživého hráče. Jak vzpomíná pro zpravodajský web spolužák Marco Imhof, Kim bytostně nenáviděl prohry; když se nedařilo, klel a v návalu frustrace dokázal i tlouct hlavou o zeď.

Proměním KLDR v socialistický ráj, sliboval Kim na pompézních oslavách výročí strany

Jeho posedlost se projevovala i v šatníku. Vlastnil rozsáhlou sbírku drahých bot Nike Air Jordans, přičemž spolužák Nikola Kovacevic odhadl cenu některých párů na více než 200 dolarů. Kim byl také známý tím, že neustále nosil teplákové soupravy. Džíny, v KLDR vnímané jako symbol amerického imperialismu, pro něj byly zapovězené.

Pobyt v Bernu nebyl pro Kima bezproblémový. Bojoval se švýcarskou němčinou, což vedlo k časté frustraci. Bývalí spolužáci uvedli, že když se nedokázal vyjádřit, reagoval fyzickou agresí – kopáním do holení či dokonce pliváním. Časem však podle svědectví částečně „roztál“ a stal se společenštějším, přestože zůstal introvertem, který se vyhýbal kontaktu s dívkami a působil spíše samotářsky.

Demokracie ve školních osnovách

Paradoxem Kimova vzdělání je obsah výuky, kterou absolvoval. Učitel Michel Riesen vzpomíná, že osnovy zahrnovaly témata jako demokracie a lidská práva, přičemž se žáci učili o ikonách svobody, jako byli Martin Luther King Jr. nebo Nelson Mandela. Riesen věřil, že tyto hodnoty v mladém chlapci zanechají stoupu.

Kolem Velikonoc roku 2001 však Kimova švýcarská kapitola náhle skončila. Oznámil Micaelovi, že mu otec nařídil návrat do vlasti, a krátce nato zmizel, aniž by se s ostatními stihl rozloučit.

Kim vzal dceru na první zahraniční cestu, Číňané ji vítali jako jeho nástupkyni

Příběh přátelství však neskončil odchodem ze školy. João Micaelo zůstal s Kimem v kontaktu i v dospělosti a v letech 2012 a 2013 jej v KLDR navštívil. Díky tomu mohl vyvrátit některé spekulace jihokorejských tajných služeb – například potvrdil, že mu Kim nikdy neřekl o existenci svého syna.

Navzdory propastně rozdílným životům, které kamarády z dětství dělí, by si Micaelo přál se svým bývalým spolužákem znovu promluvit. „Pokud budeš mít někdy čas, prosím, ozvi se mi. Rád bych zavzpomínal,“ vzkázal mu portugalský přítel přes média.

Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Ukrajinští poslanci brali úplatky. Brání nám ve vyšetřování, stěžuje si úřad

Ukrajinští zákonodárci na zasedání ukrajinského parlamentu v Kyjevě (23. února...

Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v sobotu sdělil, že společně se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) odhalil organizovanou zločineckou skupinu. Jejími členy jsou někteří současní...

27. prosince 2025  14:54

Paříž opouštějí obyvatelé. Nutí je k tomu vysoké ceny nemovitostí

Paříž

Paříž v posledních letech ztrácí trvalé obyvatele, za což mohou vysoké ceny nemovitostí a situace na realitním trhu. Píší to francouzská média s odkazem na studii francouzského statistického úřadu...

27. prosince 2025  14:30

Thajsko a Kambodža podepsaly novou dohodu o příměří, čekají se další jednání

Kambodžský a thajský ministr obrany podepsali dohodu o příměří. (27. prosinec...

Představitelé Thajska a Kambodži v sobotu podepsali novou dohodu o okamžitém příměří. Dohodě předcházelo třídenní jednání. Přeshraniční konflikt, který se opět rozhořel na začátku prosince, si už...

27. prosince 2025  7:03,  aktualizováno  14:16

Diktátor Kim zasvětil dceru politice v mladém věku. Sám trávil dětství v Evropě

Kim Čong-un (pátý v horní řadě) na třídní fotografii ze švýcarské školy.

Po boku severokorejského vůdce se častěji začíná objevovat jeho dcera Kim Ču-e, státními médii titulována jako „nejmilovanější dítě“. Kim ale v jejím věku zažíval jinou výchovu. Jeho dospívání...

27. prosince 2025

OBRAZEM: New York se dočkal největší sněhové nadílky za poslední roky

Největší sněhová nadílka v New Yorku za poslední roky (27. prosince 2025)

Východní pobřeží USA v noci na sobotu zasáhla silná sněhová bouře. Ve státech New Jersey a New York dokonce úředníci vyhlásili nouzový stav. V samotném „Městě, které nikdy nespí“ napadlo až 25...

27. prosince 2025  13:24

AI pracuje za Pražany doma i na úřadech. Program Emil pomáhá s pokutami

ilustrační snímek

Účty i pokuty platí lidé v hlavním městě pomocí sofistikovaných technologií včetně AI. Schopnost zacházet s těmito nástroji zvyšuje šanci na úspěch na pracovním trhu. Potvrzuje to analýza Využívání...

27. prosince 2025

Větřil Hitlerovy choutky, chtěl bránit zemi. Po válce generál skončil v knoflíkárně

Premium
Armádní generál Ludvík Krejčí.

Jako hlavní velitel československé branné moci, kterým se armádní generál Ludvík Krejčí stal 23. září 1938, chtěl ze všech sil bránit Československo před hitlerovským Německem. Jmenování od...

27. prosince 2025

KVÍZ: Sultáni, knížata, diktátoři. Znáte vládce (nejen) exotických krajin?

Malajsijský král a sultán johorský Ibrahim (31. srpna 2025)

Nevládnou tak důležitým zemím na světové mapě, nedějí se u nich mediálně zajímavé bizáry, skandály, převraty či tragédie. Anebo jsou prostě jen moc daleko. Jejich pozice však kvůli tomu není o nic...

vydáno 27. prosince 2025

Před cestou do USA si Zelenskyj zavolá s von der Leyenovou. Uvidíme, co má, řekl Trump

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během summitu EU v Bruselu. (18....

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že je na cestě do Severní Ameriky. Před nedělním setkáním s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na Floridě bude mluvit s evropskými vůdci a setká...

27. prosince 2025  8:47,  aktualizováno  12:56

V areálu bývalých Dukelských kasáren v Opavě vznikne nová čtvrť. Město hledá investory

Proměna Dukelských kasáren představuje rozsáhlý a dlouhodobý projekt, který...

V areálu bývalých Dukelských kasáren v Opavě, kde chce město ve čtyřech historických budovách vybudovat přes 120 družstevních a nájemních bytů, by měla vzniknout i restaurace, komunitní a společenské...

27. prosince 2025  12:44

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Děti hlídá robot, rodiče mají jen jako hologram. Získá animák Arco Oscara?

Z filmu Arco

Rodinný animovaný film Arco nominovaný na Zlaté glóby a Evropské filmové ceny bude uveden v exkluzivních předpremiérách v českých kinech od 27. prosince do 4. ledna. Na produkci se podílela herečka...

27. prosince 2025  12:40

V Řecku zemřeli čtyři horolezci. Smetla je lavina, neměli čas zareagovat

Fotografie, kterou po sesuvu laviny v Tyrolsku zveřejnili rakouští záchranáři....

Lavina na severu Řecka zabila čtyři horolezce, kteří byli pohřešovaní od čtvrtka. O nálezu jejich těl v sobotu informují řecká média. Záchranou akci komplikovaly špatné počasí na místě a obtížně...

27. prosince 2025  12:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.