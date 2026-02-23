Kim udělal z dcery šéfku raketové správy. Zpravodajci jí přiřkli nové jméno

  14:40
Severokorejský vůdce Kim Čong-un jmenoval svou dceru Kim Ču-e generální ředitelkou Raketové správy KLDR. Uvádí to jihokorejský portál Čoson Ilbo s odvoláním na vládní zdroj obeznámený se zprávou jihokorejských zpravodajských služeb. Uvádí také, že pravé jméno vůdcovy dcery je Kim Ču-he.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un a jeho dcera při slavnostním otevření hotelů v...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un a jeho dcera při slavnostním otevření hotelů v turistickém letovisku ve městě Samdžijon (20. prosince 2025) | foto: KCNAReuters

Novoroční oslavy v KLDR. Po boku Kim Čong-una se jich zúčastnila i jeho dcera...
Kim Čong-un s dcerou na prohlídce balistických raket středního doletu (1. ledna...
Dcera severokorejského vůdce Kim Čong-una poprvé veřejně navštívila mauzoleum,...
Kim Čong-un dozoruje test hypersonických raket. (4. ledna 2026)
Čoson Ilbo uvádí, že Kim Čong-un nadále bere dceru s sebou na místa jaderných a raketových testů. Podle zpravodajských hodnocení jí role generální ředitelky Raketové správy umožní získat kontrolu nad armádou.

Oficiálně je jako generální ředitel Raketové správy KLDR stále veden generál Jang Chang-ha, jenž dohlíží na raketové testy. Podle listu nicméně generálové informují Kim Ču-e (Kim Ču-he) o raketovém programu a dívka rovněž vydává příkazy.

V únoru jihokorejský poslanec I Song-gwon po neveřejném zasedání jihokorejské Národní zpravodajské služby (NIS) uvedl, že existují náznaky, že se Kim Ču-e (Kim Ču-he) vyjadřuje k „určitým politickým otázkám“. Podle NIS dívka naslouchá stížnostem činitelů a podílí se na jejich řešení. „Vyjadřuje své názory na implementaci politiky. V tomto smyslu soudíme, že vstoupila do fáze, kdy byla určena jako nástupkyně,“ uvedl jihokorejský poslanec Pak Son-won, který byl rovněž přítomen brífinku tajné služby.

Posílení kultu rodiny, nebo přímá cesta k nástupnictví? Kimova dcera se dere k moci

Jihokorejci se domnívají, že Kim Čong-un dívku připravuje na to, aby ho případně nahradila u moci. Podle NIS se z „nástupkyně v přípravě“ posunula do „procesu jmenování nástupkyní“, což silněji naznačuje, že bude dědičkou vlády rodinné dynastie.

Podle koreanistky Karolíny Šamánkové z Ústavu asijských studií Univerzity Karlovy se Kim Čong-un zřejmě snaží vyhnout vlastnímu chaotickému převzetí moci a poskytnout dceři podobnou přípravu, jako měl jeho otec Kim Čong-il, jenž se chystal na uchopení moci dlouho a převzal velení armády ještě před smrtí svého otce a zakladatele KLDR Kim Ir-sena.

„Je tedy možné, že korejské vedení má potřebu vychovávat jasně jmenovaného následníka a tím mu připravovat půdu pro snadnější převzetí moci. Rozhodně by postavení Kim Ču-e ve vedení státu mohlo být přijato lépe, pokud bude jako následnice veřejně představena s předstihem,“ sdělila portálu iDNES.cz odbornice.

Kim Čong-una potvrdili v čele strany. Zvýšil prestiž země, oslavují ho

O Kimově dceři se toho příliš neví, není znám ani její přesný věk. Odhaduje se, že jí je třináct až čtrnáct let. Poprvé o ní promluvil bývalý basketbalista Dennis Rodman po své návštěvě KLDR v roce 2013. Čoson podotýká, že se objevily i spekulace, podle nichž se jmenuje „Ču-je“ nebo „Ču-hje“. Portál připouští možnost, že si po svém určení nástupkyní změnila jméno.

Jak se jmenoval Kim Čong-un, také nebylo dlouho známo, než v roce 2010 jako oficiální nástupce obdržel titul generála lidové armády. Čoson uvádí, že i severokorejský vůdce si změnil jméno z (význam „mrak“, anglicky Kim Jong-woon) na (význam „milost“, anglicky Kim Jong-un; v češtině se oba přepisy zapisují jako Kim Čong-un, pozn. red.).

