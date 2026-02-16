Kim ukázal nové byty pro rodiny vojáků padlých v cizině. Chce jim přinést útěchu

Kim podle severokorejské státní tiskové agentury KCNA označil novou bytovou čtvrť za symbol ducha a oběti padlých vojáků. Řekl také, že nové domy rodinám umožní být hrdé na své zemřelé syny a manžele a šťastně žít. Dále poznamenal, že tlačil na to, aby projekt výstavby skončil třeba i jen o jeden den dříve, než bylo plánováno, aby to rodinám padlých přineslo trochu útěchy.
|
Kim kondoloval rodinám vojáků, kteří padli v ruské válce, a slíbil jim krásný život
Jihokorejská rozvědka sdělila před týdnem zákonodárcům, že severokorejské ztráty v bojích po boku Ruska odhaduje na 6000 padlých a zraněných vojáků. Konkrétní počet mrtvých tajná služba nesdělila, loni ho však vyčíslila na zhruba 600, poznamenala AP.
KLDR na oplátku za vyslané vojáky získala od Ruska podle analytiků finanční pomoc, vojenské technologie a dodávky potravin a energií.
|
13. prosince 2025