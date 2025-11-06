Kim si prohlédl stavbu továren na školní potřeby. Pochválil vojáky, úředníky sepsul

Severokorejský diktátor zkritizoval své podřízené za to, že se jim nepodařilo včas prosadit plány v oblasti renovace škol a nových továren. Navzdory tomu přiznal, že od roku 2021 na desítkách stranických schůzích opakovaně schvaloval nesplněné sliby ohledně těchto projektů.
„Otázka konsolidace materiálního a technického zázemí vzdělávacího odvětví byla v posledních několika letech projednávána jako důležitý bod programu na každém plenárním zasedání ústředního výboru strany. Projekt se ale neuskutečnil až do poloviny tohoto roku, přestože uplynulo pět let,“ uvedl podle zpravodajského portálu NK News při prohlídce lokalit.
Před týdnem mluvil o úspěších, nyní zuří. Kim si postěžoval na stavaře
Kim dodal, že ačkoli „ekonomické a praktické podmínky“ hrály v neúspěchu svou roli, více ho znepokojoval ideologický „názor a postoj vedoucích úředníků kabinetu a oblasti vzdělávání k politice strany a budoucnosti státu“.
Poděkování vojákům
Diktátorova kritika svých podřízených a vládních orgánů není nic nestandardního. Kim je často obviňuje z pomalého ekonomického rozvoje a zároveň požaduje uznání za to, že projekty vrátil zpět na správnou kolej.
V posledních letech také kritizoval úředníky, kteří se podle něj pokoušejí zpronevěřit peníze nebo zlepšit své sociální postavení, místo aby bezvýhradně následovali jeho rozkazy.
V úterý poděkoval „vojákům-stavitelům“ za to, že pracují 24 hodin denně na výstavbě nových továren na školní potřeby.
Kim vnímá stavby jako důležitý pilíř pro korejskou výrobu a uvedl, že tyto tři továrny dokážou uspokojit poptávku pro celou zemi. Dodal, že stavba každé z nich musí být dokončena do konce roku, napsal dále NK News, jihokorejský zpravodajský portál, který se zaměřuje na zpravodajství o KLDR.
NK News také provedl analýzu satelitních snímků společnosti Planet Labs. Z těch podle portálu vyplývá, že továrna na školní potřeby se nachází na severozápadě hlavního města za cirkusem a její výstavbu zahájili kolem července tohoto roku.
Továrna na školní vybavení pak leží na jižním konci ulice Songhwa v jihovýchodní části města, staví se od letošního srpna. Umístění třetí továrny zůstává nejasné.
Vize státní propagandy
Státní propaganda KLDR se intenzivně zaměřuje na materiální stránku školství. Továrny na školní batohy, boty nebo uniformy stát vnímá jako prostředek hmatatelného pokroku Kimových požadavků na zlepšení vzdělávacího systému.
Státní média také často propagují nové vysoké školy zaměřené na pedagogiku a informují o „nových metodách výuky“ na školách.
Podvyživení námořníci KLDR se na Kimově recepci přejedli tučného, skolil je průjem
Kim už dříve kritizoval severokorejské školství jako nedostatečné s tím, že bude usilovat o „renovaci všech škol v zemi během příštích deseti let“.