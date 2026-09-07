Severokorejské námořnictvo má podle Kima odstrašit nepřátele KLDR, za které obvykle považuje tamní režim Spojené státy či Jižní Koreu, od pokusu o námořní invazi.
Nový torpédoborec Kang Kon bude podle něj schopen provádět „zničující odvetní údery“ na nepřátele. Jedná se o druhý torpédoborec tohoto druhu, který zahájil letos službu v severokorejském námořnictvu.
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„Nadešel čas, abychom uplatňovali naši suverenitu na moři a pod vodou,“ uvedl Kim při ceremoniálu.
V červnu, když vstoupil do služby torpédoborec Čche Hjon, Kim uvedl, že námořnictvo je nejslabší složkou severokorejských ozbrojených sil. Tehdy také oznámil, že Severní Korea v příštích pěti letech postaví každý rok dvě válečné lodě o výtlaku 5000 tun.
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Severní Korea opakovaně kritizuje USA, Jižní Koreu či Japonsko za námořní cvičení těchto zemí u Korejského poloostrova. KLDR čelí sankcím OSN kvůli svému vojenskému jadernému programu a výrobě balistických střel.