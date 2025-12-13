Kim Čong-un objímal a vítal severokorejské ženisty, kteří se vrátili z Ruska

Autor: ,
  8:58
Severokorejský diktátor Kim Čong-un v pátek přivítal po návratu z ruské Kurské oblasti členy ženijní jednotky, kteří měli na starosti odstraňování min z regionu, jehož část loni obsadili ukrajinští vojáci. Kim v projevu ocenil hrdinství severokorejských vojáků, včetně devíti padlých. Některé z vojáků i objal.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Videozáznam zveřejněný severokorejskou agenturou KCNA ukazuje Kima, jak zdraví vojáky v uniformách vystupující z letadla po návratu z Ruska. Na záběrech objímá i jednoho z vojáků sedícího na vozíku. Kim hovořil o hrdinství ženistů, kteří nasazovali své životy v oblasti, kde pobývali 120 dnů od letošního srpna. KCNA nespecifikovala, kolik příslušníků 528. ženijního pluku se do KLDR vrátilo.

Rusko v červnu uvedlo, že na rekonstrukci oblasti dobyté zpět na Ukrajincích se podílí tisíc severokorejských ženistů a pět tisíc civilních pracovníků.

Odpal se, budeš žít věčně, radí v KLDR vojákům nasazeným proti Ukrajině

Moskva podle Kyjeva využívá Severokorejce i přímo ve válce, ačkoli je v poslední době nenasazuje do bojů v první linii. Náčelník ukrajinského generálního štábu Andrij Hnatov v říjnu uvedl, že Severokorejci v Rusku absolvují výcvik a zapojili se i do výroby dronů.

Kim patří k hlavním spojencům ruského prezidenta Vladimira Putina, na jehož rozkaz Rusko Ukrajinu napadlo. Oba lídři loni podepsali dohodu o strategickém partnerství a shodli se na posílení vojenské spolupráce. KLDR podle jihokorejských zdrojů poskytla Moskvě zbraně a munici v hodnotě téměř deseti miliard dolarů, na oplátku získává technologickou pomoc.

Pchjongjang loni vyslal do Kurské oblasti přibližně 13 000 vojáků. Podle odhadů byly v bojích tisíce Severokorejců zabity nebo zraněny.

Severokorejský diktátor Kim Čong-un přivítal po návratu z ruské Kurské oblasti členy ženijní jednotky, kteří měli na starosti odstraňování min z regionu. (12. prosinec 2025)
Severokorejský diktátor Kim Čong-un přivítal po návratu z ruské Kurské oblasti členy ženijní jednotky, kteří měli na starosti odstraňování min z regionu. (12. prosinec 2025)
Severokorejský diktátor Kim Čong-un přivítal po návratu z ruské Kurské oblasti členy ženijní jednotky, kteří měli na starosti odstraňování min z regionu. (12. prosinec 2025)
Severokorejský diktátor Kim Čong-un přivítal po návratu z ruské Kurské oblasti členy ženijní jednotky, kteří měli na starosti odstraňování min z regionu. (12. prosinec 2025)
31 fotografií
Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Hladík vyhověl odpůrcům, zrušil stanovisko MŽP ke stavbě silnice přes Český ráj

Tisková konference ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) před...

Ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL) zrušil a vrátil k novému posouzení závazné stanovisko ministerstva k nové silnici I/35 přes Český ráj. Vyšel tak vstříc jejím odpůrcům....

13. prosince 2025  9:11

Kim Čong-un objímal a vítal severokorejské ženisty, kteří se vrátili z Ruska

Severokorejský diktátor Kim Čong-un přivítal po návratu z ruské Kurské oblasti...

Severokorejský diktátor Kim Čong-un v pátek přivítal po návratu z ruské Kurské oblasti členy ženijní jednotky, kteří měli na starosti odstraňování min z regionu, jehož část loni obsadili ukrajinští...

13. prosince 2025  8:58

Komunisté budou hledat novou cestu pro stranu. Konečná nemá soupeře

V Praze se konalo předvolební shromáždění hnutí Stačilo!. Na dolní straně...

Komunisté budou na mimořádném sjezdu jednat o dalším směřování strany. KSČM se totiž už podruhé za sebou nedostala do Sněmovny, když nevyšla její sázka na hnutí Stačilo! a spolupráci se SOCDEM....

13. prosince 2025  7:20,  aktualizováno  8:23

Češi vraždí ze žárlivosti, někteří si život zkazí ve vteřině, říká odcházející soudce

Dlouholetý trestní soudce Jiří Lněnička, který na sklonku roku ukončí kariéru....

Češi často vraždí ze žárlivosti nebo v nočních podnicích, někteří vrahové si zkazí celý život v jediné vteřině. Uvedl to odcházející soudce Jiří Lněnička. Za 32 let u pražského vrchního soudu mu...

13. prosince 2025  7:21

Na Západním břehu letos přibylo nejvíce židovských osad za osm let, říká OSN

Izraelská osada Givat Ze'ev na Západním břehu Jordánu (18. června 2023)

Počet izraelských osad budovaných na okupovaném Západním břehu letos proti minulým letům výrazně narostl a je nejvyšší za sledované období od roku 2017. Podle agentury AFP to uvádí neveřejná zpráva...

13. prosince 2025  7:04

Kdo zkusí zachránit SOCDEM? Zájemců vést stranu po Maláčové je celkem šest

Šéfka SOCDEM Jana Maláčová a Lubomír Zaorálek. (26. června 2025)

Najít cestu z politické bezvýznamnosti se na sobotním sjezdu pokusí sociální demokracie. Strana, která měla ještě před osmi lety premiéra Bohuslava Sobotku, je už druhé volební období mimo Sněmovnu....

13. prosince 2025

Váš táta by byl Donaldem Trumpem nadšen, napsal fanoušek. Nancy Sinatra se neudržela

Nancy Sinatra

Začalo to podivnou poznámkou na sociální síti X. Nancy Sinatrové, dceři slavného zpěváka, napsal zřejmě fanoušek Sinatry nebo Trumpa vzkaz: Váš otec by byl Donaldem Trumpem nadšen. 85letá zpěvačka ho...

13. prosince 2025

Witkoff se o víkendu v Berlíně setká se Zelenským a evropskými lídry

Zvláštní vyslanec Bílého domu pro Blízký východ Steve Witkoff poslouchá projev...

Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff míří do Berlína, kde se o víkendu sejde s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a evropskými lídry. Napsal to v pátek večer list...

13. prosince 2025  5:14,  aktualizováno  5:19

Češi na dárcích nebudou šetřit. S výběrem letos pomáhá i umělá inteligence

Premium
ilustrační snímek

Letošní předvánoční sezona přináší na český trh zcela nové nákupní chování. Lidé střídají kamenné prodejny, e-shopy i sociální sítě a k tomu stále častěji využívají umělou inteligenci. Tradiční slevy...

13. prosince 2025

Mohl to být podvod, neměli ani licenci. Policie vyšetřuje drony pro Ukrajinu

Premium
Šéf armády generálporučík Karel Řehka a populární herec Ondřej Vetchý si...

Peníze na účtu sbírky „Drony Nemesis“ od dárců na nákup dronů na Ukrajinu, které vybírá Skupina D okolo herce Ondřeje Vetchého, obstavila vojenská policie. Nefunkční byl v pátek i web a policisté...

13. prosince 2025

Pronájem slunného bytu 1+1 na Dvorských Lánech, v Lanškrouně
Pronájem slunného bytu 1+1 na Dvorských Lánech, v Lanškrouně

B. Martinů, Lanškroun - Žichlínské Předměstí, okres Ústí nad Orlicí
9 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 106 187 nemovitostí

Skoro jako v hotelu, píše vězeň č. 320535. Sarkozy vydal deník z pobytu za mřížemi

Premium
Sarkozy vydává po třech týdnech v cele knihu zápisků.

Takovou melu čtvrť Passy v 16. pařížském obvodu dlouho nezažila. Dopravní zácpy, hlučné davy, policejní dodávky. Tisíce lidí se tlačily tento týden před knihkupectvím Lamartine, které si exprezident...

13. prosince 2025

Přezdobeným jídlem už dnes dojem neuděláte, tvrdí gastronomové

Marta Kovaříková a Michael Tretter (11. listopadu 2025)

Češi baží po kvalitě. Nechtějí levné víno a nepotřebují ho hodně. Jen chodí do restaurace méně často, říkají tvůrci nové Tretter’s & Kovarik’s Brasserie.

13. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.