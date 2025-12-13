Kim Čong-un objímal a vítal severokorejské ženisty, kteří se vrátili z Ruska

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Videozáznam zveřejněný severokorejskou agenturou KCNA ukazuje Kima, jak zdraví vojáky v uniformách vystupující z letadla po návratu z Ruska. Na záběrech objímá i jednoho z vojáků sedícího na vozíku. Kim hovořil o hrdinství ženistů, kteří nasazovali své životy v oblasti, kde pobývali 120 dnů od letošního srpna. KCNA nespecifikovala, kolik příslušníků 528. ženijního pluku se do KLDR vrátilo.
Rusko v červnu uvedlo, že na rekonstrukci oblasti dobyté zpět na Ukrajincích se podílí tisíc severokorejských ženistů a pět tisíc civilních pracovníků.
Moskva podle Kyjeva využívá Severokorejce i přímo ve válce, ačkoli je v poslední době nenasazuje do bojů v první linii. Náčelník ukrajinského generálního štábu Andrij Hnatov v říjnu uvedl, že Severokorejci v Rusku absolvují výcvik a zapojili se i do výroby dronů.
Kim patří k hlavním spojencům ruského prezidenta Vladimira Putina, na jehož rozkaz Rusko Ukrajinu napadlo. Oba lídři loni podepsali dohodu o strategickém partnerství a shodli se na posílení vojenské spolupráce. KLDR podle jihokorejských zdrojů poskytla Moskvě zbraně a munici v hodnotě téměř deseti miliard dolarů, na oplátku získává technologickou pomoc.
Pchjongjang loni vyslal do Kurské oblasti přibližně 13 000 vojáků. Podle odhadů byly v bojích tisíce Severokorejců zabity nebo zraněny.