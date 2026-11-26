Kim, který nedávno odmítl nabídku amerického prezidenta Donalda Trumpa na setkání během Trumpovy návštěvy Číny, dal svým prohlášením najevo, že chce upevnit pozici své země mezi jadernými státy.
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„Platnost a rozsah našeho vlastnictví jaderných zbraní a trend posilování našich jaderných schopností co do kvality i kvantity jsou nezvratnou realitou,“ citovala diktátorova slova KCNA. Návštěvu dvou závodů - jednoho nového a druhého rozšiřovaného - doprovodila fotografiemi Kima a dalších činitelů před početnými řadami zařízení vypadajících jako odstředivky na obohacování uranu, napsala agentura AP.
Kim podle KCNA nařídil rozšířit působnost severokorejského programu taktických jaderných hlavic a rozmístit je na více místech. Zdůvodnil to hrozbou, kterou podle něho představují Spojené státy a jejich spojenci, zejména sousední Jižní Korea.
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Severní Korea pokračuje ve výrobě jaderných zbraní a testech raket navzdory tomu, že od roku 2006 čelí sankcím OSN, jejichž cílem je zastavit vývoj jaderných zbraní a balistických raket. KLDR dlouhodobě usiluje o to, aby byla uznána jako jaderná velmoc. Podle jihokorejského ministerstva obrany čítá severokorejský jaderný arzenál 80 až 120 hlavic.
Trump, který o Kimovi hovoří jako o svém příteli, v září prohlásil, že není třeba mít z jaderného arzenálu KLDR strach, dokud bude on vládnout USA, protože jej Kim má rovněž rád.