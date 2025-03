Možná ještě zajímavější bylo následné zjištění, že za sofistikovanou operací téměř jistě (tvrdí to i oficiální zpráva americké FBI) stála severokorejským státem řízená hackerská skupina Lazarus, známá také jako Stardust Chollima, BlueNoroff, případně ATP 38. Nebyl to zdaleka jediný její zlodějský majstrštyk z posledních let.

Řečeno jen s malou nadsázkou – Kim třímá v rukou další mocnou zbraň hromadného ničení.