Kim Čong-un se vzdal sovětského dědictví. KLDR po 78 letech pozměnila vlajku

Revidovaná ústava stanovuje nynější poměr výšky ke šířce vlajky na 1:1,65. Předchozí poměr byl 1:2.
Portál The Wall Street Journal připomíná, že vlajku navrhla Moskva, ačkoliv Severokorejci ji přičítají zakladateli KLDR Kim Ir-senovi. Kvůli své délce se ale často krabatila a zakrývala svůj ústřední prvek, červenou hvězdu. Nynější verze ji dává více do středu.
Samotný design zůstává nezměněný. Sovětští autoři zvolili centrální červený pruh a červenou hvězdu jako symbol Korejského poloostrova sjednoceného pod komunistickou vládou, modré pruhy představovaly dvě sousední moře.
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Kim Čong-un posiluje kult osobnosti. Svými malbami nahrazuje i předchůdce
Severokorejci mají pro barvy vlastní interpretaci. Červená symbolizuje krev prolitou protijaponskými revolučními bojovníky, bílá věrnost vládnoucí straně a vůdci země. Modrá zase odkazuje na protiimperialistickou nezávislost, světový mír a přátelství a také suverenitu republiky.
„Změna poměru vlajky při zachování jejího základního designu je pokusem navázat na odkaz předchozích vůdců a zároveň vytvořit osobitou národní identitu pro éru Kim Čong-una,“ uvádí Lim Eul-chul, profesor Ústavu pro dálkovýchodní studia na Univerzitě Kjongnam.
Kim Čong-un začal v poslední době potlačovat kult svých předků a naopak posilovat svůj vlastní. Například se po celé Severní Koreji začaly objevovat obří mozaikové malby na počest severokorejského vůdce Kim Čong-una, které na některých místech nahradily i vypodobnění jeho otce Kim Čong-ila a dědečka.
Na velkých shromážděních davy přestaly nosit velké portréty Kim Ir-sena a Kim Čong-ila. Jejich obrazy visící na prominentních místech v severokorejských domácnostech navíc střídají fotografie současného severokorejského vůdce.