Šaman v písni velebí KLDR a zpívá, že tam „miliony krásných lidí žijí jako jedna rodina“. „Od dětství milují pracovat, ale nepřátelé musejí pochopit, že pokud někdo naruší hranice, vezmou pušku do svých rukou,“ pěl minulý týden severokorejskému publiku a samotnému Kimovi během oslav 80 let vládní Korejské strany práce.
Největší chvála se ale ze zpěvákových úst snesla právě na vůdce KLDR. „Soudruh Kim Čong-un, soudruh Kim Čong-un, vede Koreu vpřed. A v jeho stopách, v jeho stopách, kráčí celý národ,“ cituje text písně portál NK News.
„Vůdci a učiteli Strany, korejský lid je ti věrný. Dodržuješ úmluvu svých otců a podporuješ celou zemi,“ pokračoval Šaman v oslavě Kima, přičemž vyzdvihl i jeho předchůdce, kolem nichž je v KLDR vystaven kult osobnosti.
Šaman též v písni zmínil rusko-severokorejské vztahy. „Během lítých válečných let, jako vojáci jednoho regimentu, se dvě země, Korea a Rusko, staly věčnými přáteli v bitvě.“
Severní Korea vyslala do ruské Kurské oblasti své vojáky, aby zde bojovali s ukrajinskými silami. Autor Šamanovy písně, prokremelský propagandista a muzikant Ruslan Ostaško, uvedl, že ho k jejímu napsání inspirovali právě severokorejští vojáci, které viděl na ruském letišti.
Právě Ostaško nyní zveřejnil Šamanovo vystoupení. Severokorejská televize jej nevysílala.
Šaman byl v KLDR v rámci ruské delegace vedené bývalým ruským prezidentem a současným místopředsedou ruské bezpečnostní rady Dmitrijem Medveděvem. Zpěvák byl v KLDR už v srpnu, kdy vystoupil na oslavách 80 let od konce japonské okupace Korejského poloostrova.
Šaman, vlastním jménem Jaroslav Dronov, se po roce 2022 stal senzací ruské hudební scény a oblíbencem Kremlu, který jej využívá k získání podpory mladých lidí. Ve svých textech zpívá o vlastenectví a ruské krvi. Jeho nejznámější píseň „Jsem Rus“ se po svém vydání okamžitě stala neoficiální hymnou ruských ultranacionalistů. Jeho koncerty v Rusku lákají i některé Čechy.