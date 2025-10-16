Soudruhu Kime, vedeš zemi vpřed. Putinův zpěvák Šaman v KLDR oslavoval vůdce

Autor:
  10:41
Na veřejnost se dostalo vystoupení ruského prokremelského zpěváka Šamana, který se minulý týden v KLDR účastnil oslav 80 let vlády komunistické strany. V písni „Slunce Koreje“ vyzdvihoval severokorejského diktátora Kim Čong-una jako muže, který má podporu svého lidu a vede Severní Koreu vstříc zářným zítřkům. Oslavil i spojenectví KLDR a Ruska jako „věčné přátele v bitvě“.

Šaman v písni velebí KLDR a zpívá, že tam „miliony krásných lidí žijí jako jedna rodina“. „Od dětství milují pracovat, ale nepřátelé musejí pochopit, že pokud někdo naruší hranice, vezmou pušku do svých rukou,“ pěl minulý týden severokorejskému publiku a samotnému Kimovi během oslav 80 let vládní Korejské strany práce.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un ocenil vystoupení prokremelského ruského zpěváka Šamana. (10. října 2025)
Vystoupení prokremelského ruského zpěváka Šamana v KLDR. (10. října 2025)
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se účastní vystoupení prokremelského ruského zpěváka Šamana. (10. října 2025)
Severokorejský vůdce Kim Čong-un předsedá oslavám 80. výročí vládnoucí Korejské strany práce v Pchjongjangu. (9. října 2025)
58 fotografií

Největší chvála se ale ze zpěvákových úst snesla právě na vůdce KLDR. „Soudruh Kim Čong-un, soudruh Kim Čong-un, vede Koreu vpřed. A v jeho stopách, v jeho stopách, kráčí celý národ,“ cituje text písně portál NK News.

„Vůdci a učiteli Strany, korejský lid je ti věrný. Dodržuješ úmluvu svých otců a podporuješ celou zemi,“ pokračoval Šaman v oslavě Kima, přičemž vyzdvihl i jeho předchůdce, kolem nichž je v KLDR vystaven kult osobnosti.

Proměním KLDR v socialistický ráj, sliboval Kim na pompézních oslavách výročí strany

Šaman též v písni zmínil rusko-severokorejské vztahy. „Během lítých válečných let, jako vojáci jednoho regimentu, se dvě země, Korea a Rusko, staly věčnými přáteli v bitvě.“

Severní Korea vyslala do ruské Kurské oblasti své vojáky, aby zde bojovali s ukrajinskými silami. Autor Šamanovy písně, prokremelský propagandista a muzikant Ruslan Ostaško, uvedl, že ho k jejímu napsání inspirovali právě severokorejští vojáci, které viděl na ruském letišti.

Právě Ostaško nyní zveřejnil Šamanovo vystoupení. Severokorejská televize jej nevysílala.

Šaman byl v KLDR v rámci ruské delegace vedené bývalým ruským prezidentem a současným místopředsedou ruské bezpečnostní rady Dmitrijem Medveděvem. Zpěvák byl v KLDR už v srpnu, kdy vystoupil na oslavách 80 let od konce japonské okupace Korejského poloostrova.

Přátelé drží při sobě. Medveděv se přijel poklonit vůdcům KLDR

Šaman, vlastním jménem Jaroslav Dronov, se po roce 2022 stal senzací ruské hudební scény a oblíbencem Kremlu, který jej využívá k získání podpory mladých lidí. Ve svých textech zpívá o vlastenectví a ruské krvi. Jeho nejznámější píseň „Jsem Rus“ se po svém vydání okamžitě stala neoficiální hymnou ruských ultranacionalistů. Jeho koncerty v Rusku lákají i některé Čechy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Rošáda v budoucí vládě. Vnitro dostane Metnar, obranu asi prezidentský kandidát

Personální obsazení budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů se finalizuje. Podle informací iDNES.cz došlo na poslední chvíli k rošádě: kvůli výroku Tomia Okamury o výměně policejního prezidenta by mělo...

Bojkotujte Knihobot, je to lichva, zuří Špitálníková. Ceny tvoří AI, hájí se e-shop

Koreanistka a spisovatelka Nina Špitálníková na svém Instagramu vyzvala k bojkotu internetového antikvariátu Knihobot. Vadí jí například pracovní podmínky, za kterých brigádníci ve skladech pracují,...

Za vraždy dvou novorozenců dostala matka 20 let vězení, u soudu vše přiznala

Královéhradecký krajský soud dnes uložil 20 let vězení ženě, která zavraždila dvě novorozeňata v Dobrušce na Rychnovsku. Podle spisu se nyní třicetiletá matka zbavila dětí krátce po porodech. Oba...

16. října 2025,  aktualizováno  10:52

Senát podpoří prezidentovy kandidáty do Ústavního soudu Bartoně i Smolka

Přímý přenos

Senát rozhodne o nominaci Michala Bartoně a Martina Smolka na ústavní soudce. Přijde je osobně do Senátu představit prezident Petr Pavel, který je nominoval. O souhlasu se jmenováním nových ústavních...

16. října 2025  5:52,  aktualizováno  10:45

Opět stojí skoro celá trasa metra. Na áčku vběhlo do tunelu štěně vlčáka

Mezi stanicemi Dejvická - Nemocnice Motol nejezdí metro linky A. Dopravní podnik hlavního města Prahy ve čtvrtek ráno informoval, že v tunelu metra zasahují složky integrovaného záchranného systému...

16. října 2025  9:36,  aktualizováno  10:42

Soudruhu Kime, vedeš zemi vpřed. Putinův zpěvák Šaman v KLDR oslavoval vůdce

Na veřejnost se dostalo vystoupení ruského prokremelského zpěváka Šamana, který se minulý týden v KLDR účastnil oslav 80 let vlády komunistické strany. V písni „Slunce Koreje“ vyzdvihoval...

16. října 2025  10:41

VIDEO: Signal festival rozzářil Prahu zkušebně už v předvečer, podívejte se

Největší přehlídka digitální a kreativní kultury v tuzemsku, Signal Festival, rozsvítí počínaje čtvrtkem metropoli. Nabídne i projekci na vodní stěnu. V pořadí už 13. ročník přehlídky má dvě hlavní...

16. října 2025  9:53

VIDEO: Rusové se pochlubili náletem na konvoj OSN. Legitimní cíl, tvrdí

Zatímco OSN mluví o válečném zločinu, pro ruskou armádu bílé kamiony v Chersonské oblasti představovaly legitimní cíl. V úterý ruští blogeři zveřejnili nahrávku dronového útoku na konvoj s...

16. října 2025  9:47

Babiš tepe Fialu za rozpočet, prezidenta žádá o pomoc. Vznik vlády se může zdržet

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš znovu kritizoval kabinet Petra Fialy kvůli návrhu státního rozpočtu. Ocenil by, kdyby prezident Petr Pavel přiměl končící vládu, aby znovu poslala rozpočet na příští...

16. října 2025  8:36,  aktualizováno  9:44

Nestlé plánuje masivní propouštění, do roku 2027 má přijít o práci 16 000 lidí

Společnost Nestlé plánuje v příštích dvou letech celosvětově propustit 16 000 lidí. Je to zhruba šest procent zaměstnanců potravinářského giganta. Firma, která má pracovníky i v České republice, to...

16. října 2025  9:33

Dal jsem si „perník“, přiznal žák autoškoly. Na vrácení řidičáku si ještě počká

Nejspíš policisté čekali, že to bude jen rutinní kontrola, zvlášť když zastavili vozidlo autoškoly. Jenže v tomto případě nastal pravý opak. Osmadvacetiletý muž na Brněnsku byl za volantem pod vlivem...

16. října 2025  9:17

Izrael potvrdil identitu dalších dvou rukojmích. V Gaze zůstává 19 těl

Izraelská armáda ve čtvrtek potvrdila identitu dvou rukojmích, jejichž pozůstatky ve středu Izraeli prostřednictvím Červeného kříže předalo hnutí Hamás, napsal server The Times of Israel (ToI)....

16. října 2025  8:40

Chová se jako guru. Matka se marně snaží vyrvat syna ze spárů sekty „boha šaška“

Premium

Slzy, strach, bezmoc. Tak by se daly popsat poslední roky třiačtyřicetileté Lucie z Plas na Plzeňsku, která bojuje o své dva syny. V domě jejich otce Mariana totiž sídlí náboženská sekta Život v...

16. října 2025  8:25

Pro zahřátí i kvůli maskování. Sibiřské město poslalo ruským vojákům sobí kůže

Sibiřské město Salechard poslalo ruským vojákům na ukrajinské bojiště neobvyklou „humanitární pomoc“. Radnice jim dodala zásilku 2000 sobích kůží na ochranu před zimou i ukrajinskými drony. Město...

16. října 2025  7:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.